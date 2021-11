George Clooney exige que no se publiquen fotos de sus hijos para mantenerlos “a salvo del terrorismo”

George Clooney ha dejado establecido que quiere salvaguardar la imagen de su familia y la identidad de los gemelos, Ella y Alexander, que comparte con su mujer, la abogada de derecho internacional y derechos humanos Amal Clooney. El actor se enteró de que el medio británico The Daily Mail había publicado imágenes del bebé de Billie Lourd, actriz y protagonista en la serie American Horror Story, por lo que se ha lanzado a escribir una carta personal a los medios con el fin de impedir que sus hijos lleguen a sufrir el mismo destino.

Ha sido la revista estadounidense Deadline la que ha publicado un extracto de esta misiva: “Habiendo visto fotos del bebé de un año de Billie Lourd en sus publicaciones, y tras el hecho de que posteriormente hayan quitado esas fotos, les pedimos que se abstengan de poner las caras de nuestros hijos en sus artículos”, ha sentenciado Clooney nada más comenzar el escrito. “ Soy una figura pública y acepto que me hagan fotos, a menudo invasivas como parte del precio a pagar por hacer mi trabajo. Nuestros hijos, sin embargo, no han asumido ese compromiso. La naturaleza del trabajo de mi esposa le hace llegar a confrontar y juzgar a grupos terroristas, por lo que debemos tomar todas las precauciones posibles para mantener a nuestra familia a salvo ”, ha explicado en su petición.

El objetivo de la carta no es otro que evitar poner las vidas de sus hijos “en peligro”, tal y como ha descrito Clooney. “No podemos proteger a nuestros niños si alguna publicación pone sus rostros en portada. Nunca hemos vendido una foto suya, no estamos en las redes sociales y ni siquiera publicamos fotos”, ha aseverado, poniendo su preocupación sobre la mesa. “ No es algo paranoico, sino un problema del mundo real, con consecuencias en el mundo real. Esperamos que estén de acuerdo en que la necesidad de vender publicidad no es mucho mejor que la necesidad de evitar que los niños inocentes sean atacados ”, ha concluido el actor de Hollywood que ha protagonizado películas como La gran estafa o Gravedad, no sin antes agradecer a los medios que escuchen su petición.

George Clooney y su esposa Amal, abogada de derecho internacional y derechos humanos

Esta no es la primera solicitud que artistas, actores y cantantes han enviado a los medios exigiendo mantener la privacidad de sus hijos. Es el caso, por ejemplo, de la modelo Gigi Hadid o la actriz Blake Lively y otras muchas celebridades que también deciden no compartir imágenes de sus hijos en las redes sociales, o que lo hacen con el requisito de que sean alteradas previamente o difuminando sus caras.

George y Amal Clooney, de 60 y 43 años respectivamente, se casaron en septiembre de 2014 en una boda por todo lo alto de cuatro días en Venecia, y se convirtieron en padres en junio de 2017. Ambos han mantenido desde entonces a sus hijos lejos del foco mediático y han llegado a demandar a todos aquellos que han intentado obtener fotos de Alexander y Ella.