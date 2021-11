Inesperadamente, Carmen Barbieri se bajó de la temporada de teatro: “Pido disculpas a mi hijo, porque lo dejé sin laburo”

“Hoy a la mañana me levanté medio triste”, comentó Carmen Barbieri este lunes al comenzar Mañanísima, el ciclo que conduce en la señal Ciudad Magazine. Minutos después, la actriz y conductora comunicó las razones de su estado de ánimo y reveló que, después de meditarlo durante varios días, decidió bajarse de la obra de teatro que iba a protagonizar junto a su hijo Federico Bal.

“Tomé una decisión que en 47 años de trabajo nunca me pasó. Cuando yo tomo un trabajo, cuando doy la palabra (sin firmar contrato), yo lo hago, yo lo termino aunque se me muera mi mamá, mi papá, Santiago o Federico esté enfermo; yo nunca abandono un trabajo”, recalcó la actriz y conductora antes de contar que la tenía tan mal.

Sin embargo, no hicieron falta más preámbulos para anunciar su decisión de renunciar a la temporada de teatro en Buenos Aires. “Yo me fui de la comedia. Íbamos a hacer el teatro Apolo con Fede, mi hijo. Una comedia hermosa dirigida por una maestra que es Lía Jelín, con un productor que volvía a producir a lo grande, Ariel Diwan, y con actores maravillosos. Tuve que decir que no porque empecé a darme cuenta que un día estuve 15 horas sin parar de trabajar ”, explicó la capocómica.

Mientras a la mañana conduce el magazine Mañanísima y a la noche participa en Los ocho escalones, la artista se dio cuenta de que no tenía tiempo para asumir otro compromiso laboral. “Un tercer trabajo yo no tendría que haberlo aceptado, lo hice porque me encanta el elenco, el productor, la directora, pero lo más importante era mi hijo, Federico Bal. Íbamos a estar haciendo de madre e hijo, pero tuve que irme porque no me da el tiempo”, aclaró compungida.

“Ensayar seis horas después de este programa, estudiar un libreto muy difícil de decir, de actuar, más las clases de teatro y expresión corporal todo eso me sumaba un tiempo que yo no tengo. Si el día tuviese 48 horas podría haberlo hecho, pero con 24 es imposible. Trabajo 15 horas sin parar, llego a casa, me doy una ducha, como algo y me acuesto para poder dormir al menos 5 horas”, agregó dando cuenta de cómo es su día a día.

Si bien reconoce que desde que tuvo covid ya no tiene la misma fuerza y energía, la actriz confesó que había aceptado esta propuesta sólo para trabajar con su hijo. “Creo que me comporté mal porque no lo decidí en el momento. Yo tendría que haber dicho que no, pero me tiraba tanto trabajar con mi hijo... La alegría de estar en el escenario otra vez con él me hizo decir que sí, pero a medida que fueron pasando las semanas de ensayo me di cuenta que mi cuerpo no podía . Yo vengo de un covid que casi me mata, tengo varias secuelas, el virus me comió la masa muscular. Hace mucho tiempo tendría que haber empezado una rehabilitación”, relató.

Además de perder la posibilidad de compartir el escenario con Fede Bal, Barbieri confesó que lo que más le duele es haber dejado a sus compañeros sin trabajo, ya que sin ella la obra no se hace. “Espero que me hayan entendido. Yo pido disculpas porque estoy dejando sin trabajo a mucha gente. No me van a reemplazar, no entiendo por qué no buscan a una madre que haga de Federico. Por ahora la suspendieron. Pido disculpas a todos, en especial a mi hijo que lo dejé sin laburo porque dejó de hacer otras cosas. Hizo audición para hacer El juego de la oca, Hogar dulce hogar y todo lo dejo de lado para hacer esta comedia con la madre”, contó angustiada.