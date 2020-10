George Clooney Fuente: AP

19 de octubre de 2020

A esta altura no cabe duda de que George Clooney es una de las estrellas más queridas y admiradas de las últimas décadas. Un actor talentoso, director inteligente y galán carismático en películas como Un romance peligroso y La gran estafa. Lo que nadie sabía hasta ahora es que Clooney podría haber sido el protagonista de Diario de una pasión, el melodrama que finalmente encabezó Ryan Goslin junto a Rachel McAdams.

George Clooney en Cielo de medianoche

Fue el propio Clooney en plena campaña de promoción de su nuevo film Cielo de medianoche, que se estrenará en diciembre en Netflix, quién recordó que allá lejos y hace tiempo le ofrecieron el papel de Noah, el joven trabajador enamorado de Allie, la chica rica del pueblo que en la versión estrenada en 2004 interpretó McAdams. Y, según le contó el actor a la revista Entertainment Weekly, para encarnar al Noah como anciano en lugar de James Garner, la adaptación del libro de Nicholas Sparks quería tener a Paul Newman.

"Hace muchos años iba a hacer una película llamada Diario de una pasión. Esa que después protagonizó Ryan Gosling. Paul Newman también estaba involucrado en el proyecto. Yo hacía de la versión del pasado y Newman del viejo en el presente", explicó Clooney, que en Cielo de medianoche, film que protagoniza y dirige, tuvo en sus manos la decisión de contratar al actor que debía interpretarlo de joven. Su elegido fue Ethan Peck (Star Trek Discovery), que además de ser el nieto del legendario Gregory Peck, deberá sumar a su currículum el haber sido elegido por Clooney para encarnarlo la versión joven de Augustine, su personaje en el film.

Rachel McAdams y Ryan Gosling en Diario de una pasión Fuente: Archivo - Crédito: Prensa New Line Cinema

"Paul y yo hablamos de hacer la película pero un día estábamos sentados charlando sobre eso y lo miré y le dije: "No puedo hacer esta película". Me preguntó por qué no y se lo expliqué: "Porque todo el mundo sabe cómo lucías a los 30 años. Tenés ojos azules, yo tengo ojos marrones. Eras demasiado famoso a los 30 para que yo te interprete a esa edad. No va a funcionar". El, claro, estuvo de acuerdo", detalló Clooney sobre la película que diez años después de ese fallido primer intento finalmente llegó al cine con Gosling, Garner, McAdams y la maravillosa Gena Rowlands.

