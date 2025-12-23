Así está hoy la primera esposa de George Clooney: discreta, de perfil bajo y casada con una estrella de Mad Men

Antes de volver a pasar por el altar de la mano de Amal Alamuddin, George Clooney juró que no volvería a casarse. En la previa a su larga etapa de soltero empedernido y de su matrimonio con la abogada ambientalista libanesa, la estrella de Hollywood le había jurado amor eterno a una sola mujer: Talia Balsam. Hoy, la primera esposa del protagonista de Jay Kelly disfruta de una vida discreta y de perfil bajo junto a uno de los protagonistas de la exitosa serie Mad Men.

Un reencuentro que terminó en Las Vegas

George Clooney conoció a Balsam en 1984 Archivo

En 1984, antes de que la fama llegara a la vida de Clooney, el actor tuvo un touch and go con una colega, la también intérprete Talia Balsam. Se habían conocido porque trabajaban en la misma obra de teatro. En ese momento, la historia no prosperó, pero cinco años después la vida los volvió a cruzar. Él se había separado hacía poco tiempo de Kelly Preston, su primera relación dentro de la industria, y sin pensarlo le propuso casamiento.

La boda de Clooney y Balsam fue en Las Vegas en diciembre de 1989, un año antes de que Clooney se convirtiera en el Doctor Doug Ross de la serie ER emergencias. El divorcio llegó cuatro años después.

En 2016, en el estreno de la comedia de HBO protagonizada por Sarah Jessica Parker, Divorce -donde le dio vida a uno de los personajes-, Balsam hizo referencia a Clooney y a su antiguo vínculo -hoy casi olvidado. “George es encantador. Sigue siendo encantador. He trabajado con él”, le dijo a la revista People.

Clooney, por su parte, también habló con la prensa sobre su primera gestión como marido. “Probablemente –definitivamente– no era alguien que debería haber estado casado en ese momento”, reflexionó en una charla con Vanity Fair. “Simplemente no siento que le di una oportunidad justa a Talia. Fui responsable del fracaso de ese matrimonio”, agregó.

Un presente perfecto

Mona y Roger Sterling, matrimonio en la vida real AMC Tv

Si bien su figura no trascendió como la de su ex, Balsam logró mantener una carrera como actriz a lo largo del tiempo. Hija del actor ganador del Oscar Martin Balsam y de la actriz Joyce Van Patten, siempre vivió rodeada de artistas.

Balsam debutó en la televisión en 1977 con Alexander: The Other Side of Dawn. Luego participó en más de 30 programas, entre ellos Reportera del crimen, La ley y el orden, Ally McBeal, Homeland, The good wife y Elementary. En Divorce tuvo un rol importante. También en Mad Men, donde no solo compartió set con John Slattery, su actual esposo, sino que obtuvo el papel de Mona Sterling, la exmujer de Roger Sterling, el rol del actor en la ficción. Balsam y Sterling están casados desde 1998 y tienen un hijo en común de 26 años.

Balsam junto a su marido fue a la proyección especial de la película Nuremberg, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno, en Nueva York GROSBY GROUP

Si bien suele mantener un perfil muy bajo, Balsam deslumbró a los 66 años hace unos días durante una proyección especial de Nuremberg, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno. Al evento la actriz llegó de la mano de Sterling [que trabaja en el film] y captaron la atención de los fotógrafos. Mientras ella llevaba un jean amplio, una polera negra y un saco a tono, él posó con un impecable traje que combinó con una camisa blanca sin corbata. Los dos desplegaron su estilo con un look canchero e informal.

Clooney, cada vez más enamorado

George Clooney y Amal Clooney están cada vez más enamorados Scott A Garfitt - Invision

George Clooney está en su mejor momento sentimental: muy enamorado de su esposa, la abogada Amal Alamuddin, decidió que no volverá a besar a una mujer en una película.

En una entrevista con el Daily Mail, Clooney sorprendió al confirmar la noticia: “He estado intentando seguir el camino de Paul Newman; ‘bueno, ya no besaré a ninguna chica’”. Con esto, hizo referencia al caso del fallecido actor y director, quien en 1982 pidió descartar una escena de beso en The Verdict con motivo de querer dedicar sus afectos únicamente a su esposa Joanne Woodward, con quien mantuvo 50 años de matrimonio.