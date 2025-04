George Clooney sorprendió con una revelación vinculada a su matrimonio

En el año 2014, George Clooney se casó con Amal Ramzi Alam Uddin, conformando de ese modo uno de los matrimonios más famosos de Hollywood. A lo largo de los 11 años que llevan juntos, el actor y la reconocida abogada forman parte de la élite de la industria, y alrededor de ellos no suele haber rumores de ningún tipo. Siempre que se los ve en público, ambos se muestran muy plenos en su matrimonio. En sintonía con eso, Clooney hizo una divertida declaración que no pasó desapercibida, y que habla de la armonía que vive la pareja en su intimidad.

En el marco de una nota con CBS Mornings, George Clooney aseguró que estar casado es algo muy “sencillo”, y luego detalló: “Recuerdo que hace un tiempo estuvimos en este programa, y dije que nunca habíamos tenido ninguna discusión. Y la verdad es que me siento extraordinariamente afortunado de haber conocido a esta mujer increíble. Siento como si me hubiera ganado la lotería”.

Sin miedo a ponerse cursi, más adelante el actor concluyó: “No pasa un solo día sin que piense que soy el hombre más afortunado del mundo. Eso es maravilloso”.

Esta no es la primera vez que la pareja se refiere a la inexistencia de algún tipo de discusión. Hace pocos años, como bien mencionó Clooney, el matrimonio apareció en CBS Mornings, y en esa oportunidad Amal aseguró en tono de risa: “Eso es algo que enloquece a algunos de nuestros amigos. De hecho tengo un primo, que lo primero que hace cada vez que nos ve, es preguntarnos si alguna vez nos peleamos por algo”.

Por estos días, George Clooney protagoniza en Broadway la obra teatral Buenas noches y buena suerte, basada en la película que él mismo dirigió en 2005. Esa pieza es uno de los mayores hitos de la temporada, y da cuenta del éxito sostenido del intérprete. Con respecto al cine, en el transcurso de este 2025 Clooney estrenará Jay Kelly, una película en la que compartirá pantalla junto a Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup y Greta Gerwig.

Un cambio de look

La melena plateada de George Clooney, se convirtió en su arma de seducción durante años. Sin embargo, hace unas semanas el actor se sometió a una transformación que, por momentos, lo hizo pasar inadvertido por las calles de Nueva York. El protagonista de La gran estafa dejó atrás su sello para lucir un cabello castaño. ¿El motivo? El personaje que lo hizo subirse a las tablas de Broadway desde principios de abril. Su radical cambio en fotos y la reacción de su mujer Amal, a quien -según el propio actor- no le gustó nada su nueva apariencia.

A mediados de marzo, los turistas que estaban por el SoHo, uno de los barrios más chic de Nueva York, tuvieron que mirar dos veces para ver si era él. Es que con su nueva melena oscura George Clooney estaba irreconocible. Esta metamorfosis tuvo que ver con su debut en Broadway, en la historia que trata sobre la legendaria exposición del periodista de noticias de CBS, Edward R. Murrow, sobre el senador Joseph McCarthy.

Mientras los fanáticos miraban con cierto desconcierto su nuevo look, su mujer Amal fue tajante desde un principio. “Mi esposa lo va a odiar porque nada te hace parecer mayor que cuando un hombre mayor se tiñe el cabello”, le decía el actor al New York Times un tiempo atrás, antes de teñir su cabello. Su premonición no solo se cumplió, sino que sus hijos se burlaron de su nueva melena, como también había anticipado. “Mis hijos se reirán de mí sin parar”, imaginaba en referencia a sus gemelos, de siete años, Alexander y Ella.

Además de su transformación física, Clooney tuvo que someterse a ciertas prácticas para entrar en personaje. Una de ellas fue comenzar a fumar, ya que este legendario periodista fumaba tres paquetes al día y murió a los 57 años por complicaciones de un cáncer de pulmón. ”Tuve que mejorar mi capacidad para inhalar”, le explicó al medio estadounidense. E inmediatamente confesó por qué lo hacía a escondidas: “Salgo para que los niños no me vean y fumo un poquito”, agregó quien planea cambiar a cigarrillos de hierbas cuando suba al escenario.

