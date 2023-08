escuchar

Comenzó ayer la 80ª edición del Festival de Venecia y, a pesar de la huelga que mantiene paralizada a la industria en Hollywood, numerosas personalidades del mundo del cine desfilaron por la alfombra roja de la gran inauguración. Mientras que en representación de la Argentina viajaron Dolores Fonzi y su pareja, el director Santiago Mitre, también asomaron algunas estrellas como George Clooney, que asistió en compañía de su mujer, Amal Alamuddin para presentar The Boys In The Boat, film que lo tiene como director.

La flamante pareja llegó unos días antes de que comience la gran fiesta de la industria cinematográfica para disfrutar de los últimos vestigios del verano europeo y se la vio paseando en góndola en reiteradas oportunidades. De hecho, en la noche previa a la apertura del festival estuvieron cenando en Da Ivo, un lujoso restaurante italiano frente al mar. Además de revolucionar el lugar con su presencia, el actor y la abogada arrasaron con todas las miradas por sus glamorosos looks.

George Clooney y su esposa Amal Alamuddin disfrutaron de una cena en el acogedor restaurante Da Ivo Backgrid UK/The Grosby Group

Mientras ella eligió un deslumbrante vestido de satén en color verde esmeralda, que se destacó por un gran tajo que dejaba al descubierto sus piernas, él optó por un traje azul marino. Después de la romántica velada, el matrimonio abandonó el lugar en un taxi acuático y se dirigió al glamoroso Hotel Cipriani, donde se está alojando por estos días.

La pareja abandonó el restó en una góndola que pasó por el famoso Gran Canal, cerca de la plaza de San Marcos Backgrid UK/The Grosby Group

Muy caballero, el actor ayudó a subir a su esposa, quien lucía un impactante vestido en color verde esmeralda Backgrid UK/The Grosby Group

Ese mismo día, Clooney y su mujer también habían sido capturados paseando en barco con looks descontracturados. Amal vistió un diseño blanco sin mangas con detalles de flores mientras que el actor lució un pantalón a rayas con una remera en color azul marino, mismo tono que por la noche usó en su traje.

George Clooney y su esposa Amal llegaron a Venecia en un vuelo privado para ser parte del 80º Festival de Cine de Venecia PA Media Group/The Grosby Group

Más allá de ser asiduos a este festival, los papás de gemelos son fanáticos de Italia. De hecho, su casamiento de 2014 fue celebrado en Venecia y todos los veranos suelen vacacionar en la lujosa finca que tienen en el Lago Di Como, donde de día disfrutan de paseos en barco y, por las noches, de muchas salidas por los circuitos de moda.

Este verano, la tradición volvió a repetirse y pasado el descanso, el actor y la experta en derechos humanos se tomaron un vuelo a Venecia para ser parte de esta nueva edición de la Mostra, en la que Clooney presentará su nueva película como director, The Boys In The Boat. Protagonizada por Callum Turner, Jack Mulhern, Joel Edgerton y Hadley Robinson, esta historia se centra en un equipo de remo de Seattle que en 1936 viaja a la Alemania nazi para participar en los Juegos Olímpicos. Su estreno comercial está programado para fines de 2023.

La última vez que se lo vio a Clooney en pantalla fue junto a su colega y amiga, Julia Roberts en el film Pasaje al paraíso. En los años previos, el eterno seductor de Hollywood se alejó un poco de los sets para centrarse en su matrimonio con Amal Alamuddin, su paternidad -tiene dos hijos: Alexander y Ella- y la fundación benéfica que preside, a través de la cual se ha vuelto portavoz de causas como la violencia en Sudán del Sur, los niños migrantes, la lucha contra el racismo, la crisis de los refugiados y la libertad de prensa.

Galán casado

El actor y la abogada comenzaron siendo amigos hasta que se enamoraron perdidamente. En 2014, celebraron su amor con una glamorosa boda en Venecia Greg Allen - Invision

Durante muchos años, George Clooney se mantuvo firme en su idea de no querer casarse ni tener hijos. Sin embargo, un día llegó a su vida la abogada especialista en derecho internacional y derechos humanos Amal Alamuddin y se enamoró perdidamente. Antes de comenzar una relación, se hicieron grandes amigos y, según declaraciones del actor y director, todo cambió cuando la invitó a una cita. ¿El lugar elegido? Los estudios Abbey Road donde estaba filmando un largometraje.

“Pensé que si había que impresionar, tenía que hacerlo con una orquesta de 150 músicos en ese lugar”, contó Clooney en el programa radial de Howard Stern. Cuando el rodaje concluyó, salieron a cenar y se enamoraron. “Lo que teníamos se convirtió en algo romántico muy rápido, y luego quedó bastante claro. Cuando supe que ella estaba interesada en mí como yo en ella, estuvimos juntos y no nos separamos más” , recordó.

George y Amal sellaron su amor el 27 de septiembre de 2014 en una glamorosa boda en Venecia. Tres años después, el matrimonio se convirtió en padres de Alexander y Ella, los mellizos que hoy tienen seis años. Los pequeños son la gran perdición de la pareja y, si bien jamás los exponen públicamente, en alguna que otra oportunidad el actor ha hablado de ellos. Según sus dichos, los mellizos lo hacen reír mucho y ya hablan tres idiomas. “Durante 36 años fui el hombre que cuando veía que un niño se hacía caca empezaba a llorar. Pensaba: ‘¿Me están jodiendo?’. Y ahora, de repente, soy el tipo que tiene al niño, ¿entendés?”, manifestó tiempo atrás en una charla con la revista GQ.

George y Amal Clooney, junto a sus hijos Ella y Alexander, navegando por el Lago Di Como, donde pasan todos sus veranos Grosby

“Yo pensaba: ‘Nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Voy a trabajar, tengo grandes amigos, mi vida está completa y me va muy bien’. No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que conocí a Amal. De repente, todo cambió y comencé a pensar: ‘De verdad había un gran espacio vacío’”, aseguró mientras agregaba: “Nunca había estado en la posición en donde la vida de otra persona era infinitamente más importante para mí, más que la mía propia”.

LA NACION