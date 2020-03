En cuarentena, George R.R. Martin escribe la sexta entrega de la saga

George R.R.Martin

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 13:14

Días extraños. Así tituló George R.R. Martin el texto que escribió ayer en su blog en el que asegura que está en buen estado de salud y que aprovechará la cuarentena que debe cumplir por formar parte del grupo de riesgo -por su edad y por enfermedades preexistentes- para terminar de escribir la postergada sexta entrega de la saga literaria Canción de hielo y fuego, que inspiró a la serie Game of Thrones.

Kristofer Hivju, que interpretaba a Tormund en la ficción, tiene Coronavirus

Una gran noticia para los fanáticos del relato de fantasía que además de haber quedado de medianamente a enormemente decepcionados con la conclusión de su versión televisiva y de ver como se postergará inevitablemente el spinoff proyectado por HBO, esta semana se enteraron de que Kristofer Hivju, el actor noruego que interpretaba a Tormund, uno de los personajes favoritos de los espectadores de la ficción, está infectado de Coronavirus. Y ni hablar de los cinco años que llevan esperando la salida de Vientos de invierno , el libro que aparentemente sería una de las consecuencias positivas de la pandemia.

Game of Thrones Crédito: HBO

"Para aquellos de ustedes que pueden estar preocupados por mí personalmente... sí, soy consciente que estoy dentro de la población más vulnerable por mi edad y condición física", escribió el novelista en su blog. "Pero me siento bien en éste momento y estamos tomando todas las precauciones posibles. Estoy sólo, en un lugar remoto y aislado, atendido por uno de mis empleados, y no voy a ir a la ciudad ni ver a nadie", continúa Martin. "La verdad sea dicha, paso más tiempo en Westeros que en el mundo real. Estoy escribiendo todos los días. Las cosas son sombrías en los Siete Reinos, pero tal vez no sean tan sombrías como pueden llegar a ser aquí", explicó el autor.

"Algunos días cuando veo las noticias siento que estamos viviendo en una novela de ciencia ficción. Pero, por desgracia, no es una de las novelas con las que soñaba cuando era niño, las que tienen ciudades en la Luna, colonias en Marte, coches voladores y robots domésticos programados con Las Tres Leyes [de Isaac Asimov]. Nunca me gustaron las historias de pandemia. Esperemos que todos pasemos por esto sanos y salvos. Cuídense amigos, más vale prevenir que curar", concluyó Martin.