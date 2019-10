George R.R. Martin, el autor detrás del universo que HBO llevó a la pantalla

29 de octubre de 2019 • 19:52

En el día de hoy se conoció una triste noticia para todos los seguidores de Game of Thrones: la precuela de la serie -que llevaba como título tentativo The Long Night- fue cancelada. El elenco de la ficción, encabezado por Naomi Watts, fue informado en las últimas horas de la decisión de la cadena, que prefirió no avanzar con el proyecto.

Según se pudo a saber, la historia iba a transcurrir unos cinco mil años antes que los eventos de la serie original. "Siempre hablamos de los siete reinos de Westeros, pero si vas para atrás en el tiempo había nueve, y más atrás doce, y si nos transportamos a la era en que transcurre el programa, hay al menos cien reinos; insignificantes y mezquinos", había dicho George R.R. Martin hace unos meses sobre la trama.

Si bien HBO se negó a hacer comentarios al respecto, Variety informó hoy que después del piloto, las grabaciones fueron suspendidas. Entre los actores que iban a formar parte del elenco se encontraban Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson, Marquis Rodriquez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan y Dixie Egerickx.

El piloto, grabado en Irlanda del Norte, en los mismos estudios donde se hizo la serie original, era uno de los muchos proyectos que HBO había comenzado a trabajar relacionados al universo creado por Martin.

Si bien hasta este momento ninguno de los planes avanzó, en septiembre comenzó a circular el rumor de que el canal estaría trabajando en llevar a la pantalla chica otro libro de la saga literaria, Fuego y Sangre, que cuenta la historia de los primeros reyes Targaryen como Aegon, el conquistador y el primer rey de Westeros, ambos ancestros de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington).

La séptima y última temporada de Game of Thrones causó varias divisiones entre los fanáticos de la serie, muchos de los cuáles criticaron la dirección que tomó en los últimos episodios. A pesar de todo, en los últimos Emmy la ficción se llevó 12 estatuillas, incluida la de mejor serie dramática. En total el programa había obtenido 32 nominaciones, marcando un récord dentro de los galardones que premian a lo mejor de la producción televisiva en Estados Unidos.

