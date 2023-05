Gerardo Romano, internado por neumonía: “Me dejaron en observación para descartar cualquier otra cosa”

escuchar

Este domingo, a través de sus redes sociales, Gerardo Romano anunció que se iba a ausentar de la obra de teatro que protagoniza, Un judío común y corriente, debido a problemas médicos. Sin dar muchas explicaciones, el actor pidió disculpas y prometió volver ni bien sea posible.

“Pido disculpas a los espectadores de hoy. Pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer Un judío común y corriente. Los abrazo”, escribió el actor de 76 años en Instagram, en un posteo que rápidamente se llenó de buenos deseos de pronta recuperación.

Este lunes, en diálogo con LA NACION, Romano reveló que tiene neumonía y que tuvo que ser internado para tratar la dolencia. “Estoy bien, gracias por la preocupación, me están por dar el alta, seguiré atento en casa”, dijo en diálogo con este medio. “Es una neumonía normal, me dejaron en observación para descartar cualquier otra cosa, pero ya me puedo recuperar en casa unos días más” , agregó llevando tranquilidad. El actor está internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento.

Ayer por la tarde, en diálogo con TN Show, el actor confirmó que estaba internado y explicó que por el momento iba a permanecer en observación. “Me van a dejar acá un par de días para estar seguros”, señaló. No obstante, insistió en que no había motivos para preocuparse demasiado.

Actualmente, Romano se encuentra protagonizando la obra Un judío común y corriente en el Teatro Chacarerean, en el barrio de Palermo. La obra, escrita por Charles Lewinsky y traducida al español por Lázaro Droznes, “refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de Ciencias Sociales de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el nazismo quieren conocer a un judío. Es entonces que el protagonista pasa revista a los principales puntos de argumentación por los que considera que no debe aceptar la invitación y de esa manera ilustra a la audiencia sobre la problemática contemporánea de los judíos fuera de Israel y sobre los problemas específicos que plantea para un judío la vida en un país cuya población vive bajo el peso psicológico de las consecuencias del nazismo”. Se trata de un monólogo de 80 minutos dirigido por Manuel González Gil, que cuenta con música original de Martín Bianchedi y escenografía de Marcelo Valiente.

“Tengo una enorme atracción y respeto por esta obra. Es, de lejos, la obra más importante que he hecho. Pasaron siete años y la obra era infinitamente inferior a lo que es hoy porque, como es un unipersonal y no le tengo que rendir cuentas a nadie, yo he ido haciendo un trabajo de pulimientos, de mejoras y he enriquecido muchísimo el material dramático”, contó en una entrevista con LA NACION hace unos años, al hablar del espectáculo que protagoniza desde 2015.

“Un día me llamó por teléfono mi representante y me dijo: ‘Estoy acá con un señor que tiene una obra para vos, que trata sobre el nazismo, sobre un sociólogo al cual un profesor de la secundaria invita a concurrir a su clase para debatir con sus alumnos el tema del judaísmo’. Enseguida le dije: ‘Quiero hacerla’. Sin siquiera leerla porque ya sabía que el tema era muy interesante para mí”, explicó en su momento, al revelar que no le hizo falta leer el guion para decir que sí y subirse a la aventura de esta historia, que ya lleva ocho años en cartel y que espera volver al ruedo una vez que el actor se recupere de este pequeño percance de salud.

