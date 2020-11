El jurado de MasterChef Celebrity confesó cómo es su relación con Vicky Xipolitakis Crédito: Capturas de video

Germán Martitegui habló de su relación con Vicky Xipolitakis en una entrevista radial, después de haber sido dado de alta de coronavirus. El jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) confesó que la participante lo descoloca más de una vez y que siente empatía por su faceta como madre de Salvador Uriel: "Hay un prejuicio sobre ella".

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez) el chef que evalúa los platos de los famosos definió a Xipolitakis con una particular frase: "Vicky es una demanda insaciable. Paso yo, pasa Donato De Santis, pasa Damián Betular, y nada le alcanza".

Al ser consultado sobre los piropos que lanza la concursante en todo momento confesó que logra sorprenderlo y "sacarle una sonrisa": "Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio: 'Ay, qué linda sonrisa que tenés'; y nadie me había dicho eso nunca a mí. Se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír".

Vicky Xipolitakis logró sorprender a Germán Martitegui con cada uno de los platos que presentó en MasterChef Celebrity Crédito: Prensa Masterchef

A pesar de las confesiones, el jurado más temido por los participantes aclaró que no tiene ningún vínculo sentimental con Xipolitakis: "Lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, yo soy jurado y ella participante".

Martitegui también se refirió a las versiones de "fraude" sobre las preparaciones culinarias de Vicky, que comenzaron a circular en las redes sociales cuando la condecoraron con la primera medalla de oro del certamen: "Hay un prejuicio sobre ella y sobre el mundo del espectáculo que la rodea, que creen que ella va a hacer todo mal".

El chef que es padre de dos hijos -Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, de 13 meses- hizo hincapié en "la verdadera Vicky", que según él, muy pocos conocen: "Cuando vino la hermana (Stefy Xipolitakis) contó que miraba Utilísima desde chica, y oculta que siempre le gustó cocinar".

Vicky Xipolitakis y su hermana, Stefy, cocinaron juntas y aprovecharon para invitar a Germán Martitegui a las comidas familiares Crédito: Gentileza Telefe

"Por más que piense lo que piense la gente, si ella hace las cosas bien, la voy a felicitar. Nosotros como jurado no toleraríamos que nadie no haga los platos", remarcó. Sobre el final reveló que Xipolitakis lo conmueve cuando quiebra en llanto porque extraña a su hijo, Salvador Uriel: "Es inevitable identificarte con otros seres humanos que viven las mismas cosas que vos".