Gigi Hadid mostró por primera vez su pancita de embarazada

La modelo Gigi Hadid revolucionó las redes en las últimas horas cuando decidió hacer un Instagram Live para sus fanáticos en el que mostró por primera vez su avanzado embarazo. A la joven, de 25 años, quien está esperando su primero hijo con el músico Zayn Malik, de 27, se la pudo ver radiante al compartir anécdotas de cómo atraviesa la dulce espera en cuarentena.

"Estoy muy agradecida por los comentarios positivos y las preguntas, y solo quiero saber que todos estamos bien y seguros, y que todo marcha muy bien", expresó Hadid en el vivo, y aclaró la razón por la cual no ha expuesto el día a día de su embarazo como muchas fans esperaban.

"Estamos en una pandemia, y mi embarazo no es lo más importante en el mundo. Esa es una razón por la que sentí que no es algo que necesito compartir, excepto con mi familia y mis amigos", explicó, para luego subrayar que el contexto en el que espera a su hijo -que llegará en septiembre- no es el ideal para mostrarse públicamente. "Muchas personas han perdido la vida debido al coronavirus, y luego pasó lo del movimiento Black Lives Matter, y pensé que nuestra presencia en las redes sociales debería usarse para eso", aclaró, en alusión a cómo reaccionó la sociedad norteamericana ante el asesinato de George Floyd.

En un momento más light de la charla con sus followers, Hadid contó que está registrando cada jornada para no perderse nada de su estado. "Estuve sacando muchas fotos de mi panza, fue muy lindo y emocionante. Estoy tratando de documentarlo bien porque he escuchado a mucha gente decir que no voy a querer perderme nada", compartió, y prometió que subirá más imágenes en el futuro, pero que no tiene apuro en hacerlo.

"Ahora solo quiero experimentarlo, y por eso escribo mucho en mi diario. No quiero preocuparme por despertarme todos los días y tener que parecer linda o publicar algo", confesó, con total honestidad, mostrando su pijama verde y blanco para ilustrar cómo en la actualidad prefiere "usar solo cosas sueltas".

La noticia del embrazo se dio a conocer en abril, a través de la mamá de Gigi, Yolanda Foster, en cuya casa está pasando la modelo la cuarentena. Foster fue entrevistada por el programa radial RTL Boulevard, donde confirmó que su hija estaba en la dulce espera junto al cantante: "Estoy emocionada de convertirme en abuela en septiembre, especialmente después de que perdí a mi madre hace poco", expresó.

Hadid y Malik estuvieron de novios por dos años, se separaron durante más de diez meses en 2018 y en la Navidad del año pasado se dieron una nueva oportunidad. "Una vez que Gigi y Zayn volvieron a estar juntos fue como si nunca hubieran perdido el ritmo y supieran que lo suyo era especial. La pareja y la familia están rebosantes de alegría", comentaba un amigo de la pareja en el marco de la reconciliación.