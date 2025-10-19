LA NACION

El desfile más sexy. Cinco momentazos imperdibles: herederas, debuts, una embarazada, un esperado regreso y las diosas de siempre

El Victoria´s Secret Fashion Show tuvo una nueva edición en Nueva York

Candice Swanepoel, Bella Hadid y Emily Ratajkowski fueron algunas de las modelos top que se llevaron todos los aplausos
HEREDERAS

El ejército de ángeles incluyó a un par de beauties con apellidos ilustres del mundo de la moda y el cine. Una de ellas fue Lila Moss quien, con sólo 23 años, hace casi una década que sigue los pasos de su mamá, la icónica supermodelo Kate Moss (su papá es Jefferson Hack, director creativo y cofundador de Dazed Media) y trabaja para marcas de lujo. Esta es la segunda vez que se sube a este runway: la primera fue el año pasado, acompañada por Kate
La otra “hija de” fue Iris Law, fruto de la pareja que alguna vez formaron la actriz Sadie Frost y el actor Jude Law. Además de modelo y de trabajar para diferentes marcas top, la joven de 24 años también es actriz. En esta oportunidad, reveló una serie de looks de la línea más juvenil de Victoria’s Secret
DEBUT

Si bien más de una vez corrió el rumor de que Emily Ratajkowski se sumaría al “ejército celestial”, recién este año se hizo realidad. La modelo londinense se adueñó de la pasarela con un conjunto coronado con una flor de orquídea tridimensional que sus fans aplaudieron en las redes sociales
Por otra parte, Karol G también participó por primera vez. La colombiana no sólo marcó un hito al ser la primera cantante latina en sumarse al evento, sino que desfiló con una serie de mensajes proyectados sobre la pasarela en los que se podía leer “Latina Forever”. Su outfit, un mono de encaje al rojo vivo, causó sensación
EMBARAZADA

Jasmine Tookes hizo historia al convertirse en la primera modelo futura mamá en abrir un desfile de Victoria´s Secret: tiene nueve meses de embarazo. Serena, femenina y poderosa, su pasada envuelta en un traje de red y con una estructura decorada con perlas resultó un momento que quedará para siempre entre los highlights de los shows de la marca. La californiana, que es parte del staff alado desde 2014, está casada con Juan David Borrero (directivo de Snapchat e hijo del ex vicepresidente de Ecuador Alfredo Borrero), con quien ya son padres de Mia Victoria, de 2 años
LEYENDAS

Alessandra Ambrosio participó de este primer desfile soñado por el diseñador Adam Selman, que tomó las riendas de la firma recientemente como director creativo ejecutivo
Selman no se privó de convocar a aquellas grandes figuras cuyos nombres están ligados a la marca desde hace muchísimos años, como la modelo sudafricana Candice Swanepoel
La brasilera Adriana Lima, otro "ángel" histórico
La modelo y actriz Irina Shayk levantó suspiros a su paso
REGRESO

Renovada y mostrando una gran fortaleza, Bella Hadid reapareció con toda la gloria en los estudios Steiner de Brooklyn, Nueva York, donde se desplegó la pasarela. Apenas un mes atrás su salud causó gran preocupación cuando tuvo que ser internada por una serie de complicaciones derivadas de la enfermedad de Lyme que la atormenta desde que tenía 16 años. Con toda la actitud, la hermana de Gigi Hadid (que también participó) sorprendió con su melena mucho más rubia que de costumbre y con dos looks de altísimo impacto: un conjunto espectacular en rojo intenso y un diseño con flecos plateados, con el que cerró la noche
