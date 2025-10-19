El desfile más sexy. Cinco momentazos imperdibles: herederas, debuts, una embarazada, un esperado regreso y las diosas de siempre

Renovada y mostrando una gran fortaleza, Bella Hadid reapareció con toda la gloria en los estudios Steiner de Brooklyn, Nueva York, donde se desplegó la pasarela. Apenas un mes atrás su salud causó gran preocupación cuando tuvo que ser internada por una serie de complicaciones derivadas de la enfermedad de Lyme que la atormenta desde que tenía 16 años. Con toda la actitud, la hermana de Gigi Hadid (que también participó) sorprendió con su melena mucho más rubia que de costumbre y con dos looks de altísimo impacto: un conjunto espectacular en rojo intenso y un diseño con flecos plateados, con el que cerró la noche

TheStewartofNY - FilmMagic