¿Qué se sabe de…? El avión hot de Paris Hilton, la verdadera identidad de Tom Cruise y la salida romántica de Gigi Hadid

Por aire o por tierra, ellos fueron noticia esta semana y acá te contamos todo
4 minutos de lectura
EL CIELO SE VISTE DE ROSA
Para Paris Hilton el amor realmente está en el aire. Su marido, Carter Reum, le regaló un jet con un valor estimado en unos 24 millones de dólares. El avión, completamente personalizado al gusto de la empresaria y DJ, está decorado en rosa pastel, con asientos de cuero gris bordados (el de ella tiene su nombre y una corona), alfombra con brillos y frases habituales de Hilton pintadas en el fuselaje, como “That’s hot”, una expresión que ella usa en sus entrevistas para referirse a su asombroso mundo. Para que la experiencia a bordo sea tan excéntrica como su dueña, la nave, un Gulfstream G450 bautizado Sliv Air (un juego de palabras que podría traducirse como “vida fabulosa en el aire”), tiene luces de cabina con siete tonos de rosa, copas con forma de corazón, antifaces de seda para descansar con estilo y hasta una cama para el chihuahua de Paris. La empresaria suele invitar a sus amigas a volar en Sliv Air, como la cantante Rita Ora y la modelo y actriz Cara Delevingne, que estuvieron entre las primeras en acompañarla. También viaja en el jet privado con sus hijos, Phoenix (2) y London (1), para quienes seguramente estar en el avión de su mamá sea casi como visitar un parque de diversiones en el aire.
A REMATE
Actor, productor, deportista de riesgo, promotor de la Iglesia de la Cienciología, eterno seductor. El nombre de Tom Cruise se destaca en todo lo que hace… aunque ese no sea exactamente su nombre. Una casa de subastas, RR Auctions, ofrece al mejor postor un documento fechado en marzo de 1984 en el que figura la verdadera identidad de la estrella de 63 años, escrita de su propio puño y letra: Thomas C. Mapother IV (la C es de Cruise). La base de la oferta es de 10 mil euros y todo indica que se venderá por mucho más al final de la subasta, este domingo. Se trata de un permiso de trabajo para que Tom pudiera residir temporalmente en Reino Unido cuando participaba en la preproducción de la película Legend, dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1985. Por entonces, él ya era conocido en Hollywood, aunque su fama mundial llegaría con Top Gun, en 1986. En sus 44 años en el cine (se inició en la actuación a los 18 años, cuando se mudó desde su Nueva York natal a Los Ángeles), Cruise construyó una carrera exitosa coronada por la saga de Misión imposible, que es casi su marca personal. El próximo 16 de noviembre, en homenaje a esa trayectoria, la Academia de Cine le entregará un Oscar Honorífico en la gala de los Governor Awards para “honrar la extraordinaria distinción en los logros de toda una vida”.
NOCHE A PURO ROMANCE
Tras brillar en los desfiles en la Semana de la Moda de Nueva York, Gigi Hadid (30) tuvo una cita romántica con su novio, Bradley Cooper (50), en el reconocido restaurante francés Monsieur, en pleno corazón del East Village neoyorquino. Curiosamente, hace casi dos años –en octubre de 2023– fue una cena de los dos a solas en esa ciudad la que permitió confirmar que la modelo y el actor estaban juntos. Ahora, cerca de su segundo aniversario, atraviesan un gran momento juntos, según aseguran personas allegadas a la pareja. De hecho, empezaron a incluir en las salidas a las hijas de ambos, Lea de Seine (7) –fruto de la anterior relación del actor con Irina Shayk– y Khai (4) –a quien Gigi tuvo con el ex One Direction Zayn Malik–. Otra señal de que todo marcha bien entre ellos, si bien intentan vivir su historia de amor al margen de las cámaras y los paparazzi, es que cada tanto comparten en las redes gestos románticos, como cuando la modelo cumplió 30 años y publicó una foto besando a Cooper. “Con Brad tenemos un vínculo muy romántico y feliz… Me siento muy afortunada”, reveló Hadid.
