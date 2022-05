Adele está de estreno: se mudó con su novio a la mansión que era de Sylvester Stallone

Adele compró el pasado mes de enero una nueva mansión. Pero recién ahora la está empezando a disfrutar y a presumir de ella. Este miércoles la cantante mostró en su cuenta de Instagram su flamante residencia en Beverly Hills donde vive con su actual pareja.

Antigua propiedad de Sylvester Stallone, la mansión costó 58 millones de dólares. Contenta con su nuevo hogar, la británica compartió una imagen donde se la ve parada con las llaves en la mano y acompañada de su novio, el representante de talentos deportivos Rich Paul, con la casa de fondo. Además, se pueden ver fotos de momentos compartidos de esta incipiente relación y se puede leer: “el tiempo vuela”, en una suerte de resumen de su historia de amor.

Adele y Rich Paul en un partido de la NBA Getty Images - Getty Images North America

Adele, de 34 años, confirmó así la mudanza al nuevo hogar junto a Paul, tras un año de relación y entre constantes rumores de compromiso. A ambos se los vio juntos en público por primera vez en julio del año pasado, en un partido de la NBA, aunque recién hicieron oficial el noviazgo en septiembre de 2021, en la boda de uno de los jugadores representados por Paul, Anthony Davis.

Paul, de 39 años, no es un personaje desconocido en el mundo de las celebridades. Hace casi dos décadas que fundó y que preside una agencia de talentos deportivos llamada Klutch Sports Group, que se dedica a gestionar las carreras de jugadores de la NBA, entre ellos LeBron James, y de la NFL, la liga de fútbol americano.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Adele describió su relación con Paul como la más “increíble, sincera y fácil” en la que jamás haya estado, dejando así atrás a su matrimonio con Simon Konecki, padre de su único hijo y con quien estuvo casada tres años hasta divorciarse en enero de 2021.

La mansión

Con vistas a Rodeo Drive, entre las comodities de la mansión se destacan: un teatro profesional, gimnasio, sala de puros con un sistema de filtración de aire y un bar con puertas francesas con marco de acero del piso al techo que se abren a un green de golf y un paisaje inigualable Compass via The Grosby Group

La ganadora de 15 premios Grammy se hizo con la antigua casa de Stallone después de que el precio inicial de venta se rebajara a casi la mitad, de 110 millones de dólares a 58. La mansión en cuestión es de estilo mediterráneo y cuenta con una superficie total de 14.000 metros cuadrados . En concreto, el edificio adquirido por la cantante tiene dos plantas y la sala de estar posee vistas sobre Rodeo Drive, donde se ubican algunas de las tiendas más caras del mundo. Además posee ocho habitaciones.

La propiedad que solía ser de Sylvester Stallone es de estilo mediterráneo contemporáneo Compass via The Grosby Group

La planta principal alberga dos tocadores, un comedor, una cocina enorme, una sala de desayuno y una oficina. Entre las comodidades extra que ofrece la vivienda, se encuentran una sala de cine, un gimnasio, una sala de fumadores con un sistema de filtración de aire y un bar con puertas francesas con marco de acero del piso al techo que se abren al jardín. Ya en el exterior, las vistas las preside una enorme piscina infinita y se puede encontrar un spa, un estudio de arte y un garaje con capacidad para ocho vehículos. Anexas a la propiedad hay dos casas de invitados, diseñadas por Richard Landry, con cocina completa y dos dormitorios en suite.

En tanto, los terrenos tipo parque exhiben un enorme patio con piscina infinita, spa y un garaje para 8 autos Compass via The Grosby Group

La residencia en Las Vegas

Una de las últimas noticias en torno a la cantante tuvo que ver con su repentina decisión de cancelar su presencia en Las Vegas un día antes, algo que indignó a los fans, muchos de ellos con entrada en mano. Es por eso por lo que Adele está destinando su energía a retomar esos compromisos y ha tenido que tomar decisiones polémicas, como echar a su mano derecha Esmeralda Devlin.

De acuerdo con lo informado por el portal Page Six, la cantante británica se encuentra “desesperada” por cumplir con ese contrato que puso en pausa en enero de este año.

“Adele quiere ahora un rediseño completo”, informó The Telegraph. Por lo tanto, tras el despido de Devlin, contrató de inmediato a Kim Gavin, el director artístico de la boy band británica Take That, e integrante del equipo Stufish, que diseña los conciertos de los Rolling Stones. “La idea es formar una dupla creativa que pueda concebir un espectáculo completamente nuevo, ya que todo lo que pensó Esmeralda fue rechazado por Adele”, comunicó una fuente cercana a la orquestación de los shows.

El drástico despido de su colaboradora lógicamente repercute en el tiempo de espera por una fecha concreta en la reprogramación de la residencia, fecha que los fanáticos, al no poder recibir una devolución del dinero invertido en los tickets, aguardan con una molestia que vertieron en las redes.