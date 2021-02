Gina Carano rompe el silencio tras ser despedida de The Mandalorian: “No pueden cancelarnos”

Tras ser despedida de Lucasfilm y quedar afuera de la próxima temporada de The Mandalorian y eventuales futuros proyectos del Universo Star Wars por sus controvertidos posteos en redes sociales, Gina Carano rompió el silencio. Pero no lo hizo para disculparse, sino para dejar claro que su abrupta salida de la serie de Disney+ no la hará cambiar su forma de actuar ni la detendrá de cara a sus próximos pasos dentro de la industria.

A través de un comunicado difundido por el sitio Deadline, la actriz y exluchadora profesional anunció que producirá una película que The Daily Wire, un portal conservador de noticias y opinión fundado por el comentarista político Ben Shapiro, distribuirá en exclusiva para sus usuarios.

Carano reveló así sus nuevos planes. “El Daily Wire está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños: desarrollar y producir mi propia película”, adelantó primero. Y se refirió a cómo recibe esta nueva oportunidad que se le presenta tras la decisión de Lucasfilm. “Lloré y mi oración fue respondida. Quiero enviarle un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria”.

Tras ello, la actriz también advirtió que no se mantendrá callada. “Acabo de empezar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no los dejamos”.

Carano, quien protagonizó dos temporadas de la producción de Disney +, fue tendencia en el mundo virtual esta semana por el hashtag #FireGinaCarano -#DespidanAGinaCarano- cuando los fans de la saga pidieron que se tomaran medidas después de que la actriz compartiera desafortunadas publicaciones en las redes sociales el martes.

“Gina Carano no es empleada actualmente de Lucasfilm y no hay planes para que lo sea en el futuro”, dijo la compañía tras valorar que “sus aborrecibles e inaceptables publicaciones, que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas”.

En su posteo, Carano comparaba el trato hacia los conservadores en los Estados Unidos con el que se le daba a los judíos durante la era nazi en Alemania. “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… Incluso por niños”, escribió en Instagram. “Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, escribió la actriz, que en su momento se negó a aceptar la derrota en las urnas de Donald Trump y apoyó la insurrección de los partidarios del expresidente estadounidense cuando tomaron por asalto el Capitolio.

Desde hace varios meses, la exluchadora de artes marciales está en el centro de la polémica por los posteos que realiza tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter.

Ben Shapiro confirmó que Gina Carano trabajará con The Daily Wire y dijo: "Ella es un increíble talento abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la izquierda totalitaria de Hollywood"

El mensaje de Ben Shapiro

Ben Shapiro se sumó al anuncio de Carano y confirmó, a través de sus historias de Instagram, que la actriz se une a The Daily Wire. En su comunicado, el cofundador del portal criticó abiertamente a Disney. “No podríamos estar más emocionados por trabajar con Gina Carano, un increíble talento abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la izquierda totalitaria de Hollywood. Esto es para lo que existe Daily Wire, para ofrecer una alternativa no solamente a los consumidores, también a los creadores que se niegan a inclinarse ante la multitud. Estamos deseando compartir el talento de Gina con los norteamericanos que la adoran y estamos ansiosos por mostrar a Hollywood que si quieren cancelar a aquellos que piensan diferentes, solamente están ayudándonos a construir el X-Wing con el que destruir su Estrella de la Muerte”, expresó, en referencia a un tipo de naves que utiliza la resistencia en la saga Star Wars.

LA NACION