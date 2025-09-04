LA NACION

Giorgio Armani, el elegido de las celebridades para los Oscar, las alfombras rojas y las citas más glamorosas

El icónico diseñador de moda, que murió este jueves a los 91 años, vistió a varias generaciones de estrellas de Hollywood, modelos y personalidades del ambiente

Sophia Loren y Giorgio Armani llegan a la gala
Estilo y elegancia: Sophia Loren junto a su amigo Giorgio Armani
Amanda Seyfried, con un majestuoso diseño de Armani en los Premios Oscar de 2021
Amanda Seyfried, con un majestuoso diseño de Armani en los Premios Oscar de 2021Getty Images
Para la ocasión, el diseñador italiano creó un vestido rojo inspirado en el estilo 'Old Hollywood', la falda simulaba pétalos de flores de hibisco que flotan por el aire
Para la ocasión, el diseñador italiano creó un vestido rojo inspirado en el estilo 'Old Hollywood', la falda simulaba pétalos de flores de hibisco que flotan por el aireGetty Images
Cate Blanchett, a su llegada a los Premios Oscar de 2007. Este vestido ajustado con escote asimétrico es de los diseños más caros de Armani. Las miles de incrustaciones de cristal de Swarovski que decoraban el vestido hicieron que estuviera valorado en 200.000 dólares
Cate Blanchett, a su llegada a los Premios Oscar de 2007. Este vestido ajustado con escote asimétrico es de los diseños más caros de Armani. Las miles de incrustaciones de cristal de Swarovski que decoraban el vestido hicieron que estuviera valorado en 200.000 dólaresGetty Images
En la foto, Jodie Foster y Randy Stone llegan a los Premios Oscar de 1995. Esa noche Foster, ataviada en su vestido ajustado, con cuello cisne y aplicaciones bordadas que creaban patrones geométricos, se alzó con un premio Oscar por su interpretación en Una mujer llamada Nell
En la foto, Jodie Foster y Randy Stone llegan a los Premios Oscar de 1995. Esa noche Foster, ataviada en su vestido ajustado, con cuello cisne y aplicaciones bordadas que creaban patrones geométricos, se alzó con un premio Oscar por su interpretación en Una mujer llamada NellGetty Images
Corría 1998 cuando los novios, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, vestidos por Giorgio Armani llegaron a su fiesta de casamiento en un carruaje Landeau tirado por cuatro caballos, después de la ceremonia en el Santísimo Sacramento televisada en directo para toda la Argentina
Corría 1998 cuando los novios, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, vestidos por Giorgio Armani llegaron a su fiesta de casamiento en un carruaje Landeau tirado por cuatro caballos, después de la ceremonia en el Santísimo Sacramento televisada en directo para toda la Argentina
En los Premios Oscar 2012, Penélope Cruz deslumbró con un diseño de Armani que buscaba recrear la estética de las divas del cine de la Edad de Oro. Su elegante escote barco y el corte princesa combinado con varios drapeados conquistó a los críticos de moda. "Es uno de los vestidos más bonitos que he llevado", aseguró la actriz española
En los Premios Oscar 2012, Penélope Cruz deslumbró con un diseño de Armani que buscaba recrear la estética de las divas del cine de la Edad de Oro. Su elegante escote barco y el corte princesa combinado con varios drapeados conquistó a los críticos de moda. "Es uno de los vestidos más bonitos que he llevado", aseguró la actriz españolaGetty Images
Naomi Watts, con un Armani Privé en los Premios Oscar 2015. En aquella ocasión, la actriz australiana deslumbró con un diseño que combinaba aplicaciones en negro y plata con escote halter y pedrería
Naomi Watts, con un Armani Privé en los Premios Oscar 2015. En aquella ocasión, la actriz australiana deslumbró con un diseño que combinaba aplicaciones en negro y plata con escote halter y pedreríaGetty Images
Cate Blanchett apostó por un look romántico en 2016, con este vestido aguamarina con flores en relieve bordadas a lo largo de todo el diseño Armani
Cate Blanchett apostó por un look romántico en 2016, con este vestido aguamarina con flores en relieve bordadas a lo largo de todo el diseño ArmaniGetty Images
Una creación de Armani Privé sobria, pero profundamente elegante, con la que Reese Witherspoon evocó a los diseños del Hollywood clásico, en los Premios Oscar 2011
Una creación de Armani Privé sobria, pero profundamente elegante, con la que Reese Witherspoon evocó a los diseños del Hollywood clásico, en los Premios Oscar 2011 Getty Images
Jennifer Lopez, impactante, ataviada en un vestido rosa de corte estructurado con un increíble juego de volúmenes en cascada de Armani, en la gala de los Oscar de 2010
Jennifer Lopez, impactante, ataviada en un vestido rosa de corte estructurado con un increíble juego de volúmenes en cascada de Armani, en la gala de los Oscar de 2010Getty Images
Helen Mirren, con un elegante diseño satinado de Armani, y su marido, Taylor Hackford, en los Premios Oscar de 2002
Helen Mirren, con un elegante diseño satinado de Armani, y su marido, Taylor Hackford, en los Premios Oscar de 2002Getty Images
Saniyya Sidney, la joven actriz que interpretó a Venus Williams en El método Williams, quería lucir para su gran cita en los Oscar de 2022 un vestido inspirado en Dorothy Dandridge y Audrey Hepburn. Un sueño cumplido gracias a esta creación de Armani
Saniyya Sidney, la joven actriz que interpretó a Venus Williams en El método Williams, quería lucir para su gran cita en los Oscar de 2022 un vestido inspirado en Dorothy Dandridge y Audrey Hepburn. Un sueño cumplido gracias a esta creación de ArmaniGetty Images
Giorgio Armani y Winona Ryder, en una fiesta de Armani en Nueva York, 1996 (Photo by Rose Hartman/Archive Photos/Getty Images)
Giorgio Armani y Winona Ryder, en una fiesta de Armani en Nueva York, 1996 (Photo by Rose Hartman/Archive Photos/Getty Images)Getty Images
Grandes entre los grandes: Martin Scorsese, Giorgio Armani y Robert De Niro (Photo by KMazur/WireImage)
Grandes entre los grandes: Martin Scorsese, Giorgio Armani y Robert De Niro (Photo by KMazur/WireImage)KMazur - WireImage
Linda Evangelista fue una figura destacada en el universo Armani. La supermodelo canadiense se destacó como una de las favoritas de las pasarelas de Emporio Armani a finales de los años 90 (Photo by Rose Hartman/Getty Images)
Linda Evangelista fue una figura destacada en el universo Armani. La supermodelo canadiense se destacó como una de las favoritas de las pasarelas de Emporio Armani a finales de los años 90 (Photo by Rose Hartman/Getty Images)Rose Hartman - Archive Photos
Cate Blanchett, Giorgio Armani y Julia Roberts. Una simbiosis, la del cine y Armani, que es sinónimo de éxito
Cate Blanchett, Giorgio Armani y Julia Roberts. Una simbiosis, la del cine y Armani, que es sinónimo de éxitoReuters
El diseñador Giorgio Armani y Cate Blanchett en la inauguración de la Torre Armani Ginza, en Tokio
El diseñador Giorgio Armani y Cate Blanchett en la inauguración de la Torre Armani Ginza, en TokioEFE
