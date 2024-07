Gisela Busaniche sumó su voz a las acusaciones contra Pedro Brieger y el grupo Periodistas Argentinas siguen recibiendo denuncias

Escuchar

A raíz de las acusaciones de acoso sexual en contra de Pedro Brieger, esta mañana el colectivo Periodistas Argentinas presentó en el Salón Arturo Frondizi del Senado de la Nación un informe que detalla el accionar del periodista durante los últimos 30 años. Luego de la presentación de 19 testimonios en los que se describen situaciones de acoso sexual, abuso de poder, hostigamiento y exhibicionismo por parte de Brieger, LA NACIÓN habló con las mujeres afectadas. La agrupación Periodistas Argentinas subrayó que esperan un disculpa pública por parte de Brieger y solicitaron que se legisle el acoso laboral . El grupo de mujeres resaltó el desafío que significa “hacer justicia” en estos casos: “Exigimos medidas reparatorias que garanticen nuestra dignidad, y queremos que pida disculpas públicas” , destacó Nancy Pazos.

“Hasta ahora documentamos 19 casos y pusimos una pausa para redactar y hacer la presentación, pero seguimos recibiendo casos. Cuando recopilemos todo, porque llegan muchos mensajes, nos pondríamos a evaluar cómo seguir”, señaló la periodista Agustina Kämpfer, una de las afectadas, a LA NACIÓN y agregó: “No hay fisuras en nuestro relato, somos muchas y la mayoría ni siquiera nos conocíamos entre nosotras . Ojalá no se atreva a disminuir lo que hicimos y pida perdón”, apuntó.

Al finalizar la lectura de los testimonios, y en diálogo con LA NACION, Pazos destacó l a importancia de que las instituciones y los medios de comunicación donde se desempeñó Brieger lleven adelante protocolos y programas de prevención del acoso, y que el acusado pida disculpas públicas a todas las afectadas. Por otra parte, Kämpfer remarcó: “Queremos que pida perdón públicamente. Sería algo histórico, ejemplificador y, además, sentaría un precedente”. No sé si lo va a hacer, porque no puedo pensar como él. Nosotras hicimos todo bien. Somos valientes y ahora tenemos fuerza colectiva”.

Gisela Busaniche: “Sentí asco y humillación”

“Hoy, después de mucho silencio, me toca contar que soy una de las 19 denuncias que hoy presentó Periodistas Argentinas. Fui acosada por Pedro Brieger cuando tenía 25 años y era productora de Canal 7 ″, escribió en sus redes sociales la periodista Gisela Busaniche, que actualmente se desempeña en Telefe Noticias y Radio con vos. “Lo guardé durante años. Sentía asco, miedo, vergüenza”, relató al comienzo de su testimonio.

“Era noviembre de 2005 cuando la directora de Canal 7, Ana de Skalon, me envió a Mar del Plata a cubrir la Cumbre del ALCA y a darle asistencia periodística a Pedro Brieger. Yo ya lo conocía y me había hecho algunos comentarios desubicados. Ya en el viaje empezó el acoso, que se traducía en tocarme cada vez que podía, en hablarme tan cerca hasta que le sintiera el aliento. Yo me alejaba, pero él se acercaba de nuevo, mostrando que él hacía lo que quería. Describía la ropa que llevaba puesta en tono libidinoso”, recordó Busaniche.

“El viaje se convirtió en un infierno, en el que yo tuve que aguantar sus acercamientos y frases desubicadas . Y me preguntaba: ¿Por qué hace esto? ¿Esto es real? Estaba interfiriendo con mi trabajo, que era mi sueño… Yo no entendía nada y él no paraba. Era tan insoportable que decidí compartirlo para pedir ayuda: era medianoche, él seguía hablando por handy y lo puse en altavoz para que mi productora jefa lo escuchara. Se quedó helada. Le pedí que me dejara irme de la cobertura y volver a Buenos Aires. Ella, Paloma García, me ayudó”.

“Me costó hablarlo. Durante años no dije nada . Con el tiempo, cada vez que surgía su nombre en una conversación, yo aclaraba: él no es como lo ven, él me acosó. Sin embargo, nunca lo conté públicamente. Tuve miedo, asco, preferí olvidarlo, aunque nunca pude”.

“Hoy agradezco a esas cinco mujeres valientes que decidieron alzar su voz y ayudarnos a las demás a contarlo. No sabía que éramos tantas las que quedamos marcadas por su perversidad. También agradezco los ambientes laborales en los que trabajo; aprendí a crear equipos sanos. También agradezco a Periodistas Argentinas, por contenernos en este momento. Y ojalá sirva para que se activen todos los protocolos en canales, radios y universidades, para que no haya que padecer más acosos o abusos en nuestro ámbito laboral. Ya no más”, cerró la comunicadora.

“A lo largo de 30 años”

“Necesitamos que nos escuchen”, planteó Kämpfer en la presentación del caso en el Senado, quien indicó sobre Brieger: “Era nuestro profesor, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe de cátedra, nuestro vecino, nuestro colega, nuestro acosador . Las conductas inapropiadas que pudimos constatar sucedieron a lo largo de 30 años”. Al respecto, la comunicadora anticipó que deben ser más las víctimas y que, por ello, el tiempo en que se dieron los acosos probablemente sea más extenso.

Nancy Pazos, quien encabeza la agrupación, señaló que ella no busca “la cancelación” de Brieger y que cree en la posibilidad de que el otro “se recupere, pida disculpas y que sobre todo que este caso sirva para que los varones entiendan qué es acosar”. “No es el objetivo de este informe el escrache. Lo motiva la necesidad de terminar con la cultura del acoso, que este caso nos revela en toda su compleja dimensión”, reza el informe La cultura del acoso: punto y aparte, redactado colectivamente por Periodistas Argentinas y las mujeres afectadas. “Pedimos cosas razonables a las que no se pueden negar . El pedido de perdón revela un cambio de paradigma y tenemos la esperanza de que así sea”, destacó Pazos.

“Me daba mucha bronca verlo lleno de prestigio en los medios. Sentí alivio cuando vi que los medios reaccionaron bien sacándolo del aire. Pasar de la historia personal a que sea algo colectivo da muchas fuerzas. Yo al principio conté mi historia de forma anónima, y al ver que éramos tantas me sentí acompañada para hablar con nombre y apellido, señaló Leticia Martínez, que en los últimos días dio su testimonio a LA NACIÓN.

Julia Kolodny, otra de las mujeres afectadas por Brieger, se mostró conforme con la presentación: “Después de mucho tiempo de sentirnos silenciadas, salimos de la soledad y pudimos poner lo que habíamos vivido en palabras. Le pusimos voz a esto no solo para nosotras, sino para todas las que lo necesiten”, subrayó en diálogo con este medio.

La primera denuncia contra Brieger

El 23 de junio, el periodista Alejandro Alfie compartió en sus redes sociales el testimonio de cinco mujeres que señalaron que Brieger, especialista en temas internacionales de la señal de noticias C5N, Radio10 y La Red, las había acosado sexualmente de diferentes maneras. Luego, tras la repercusión que tomó el caso, la La Red decidió apartarlo de su programación.

En tanto, el sábado, en el programa de radio que compartía con Brieger, Eduardo Aliverti expresó: “El repudio es insoslayable. Y ese repudio queda antes de la amistad, y muchísimo antes de cualquier espíritu de cuerpo o solidaridad corporativa”.

Brieger cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Formó parte del staff periodístico de la TV Pública entre 2004 y 2016. Actualmente es responsable de una columna de temas internacionales en No se desesperen, el ciclo que conduce Fernando Borroni en Radio10, y en Minuto uno, a cargo de Gustavo “El Gato” Sylvestre en C5N, donde trabaja desde 2016.

Ambos medios, a cargo del Grupo Indalo, habrían decidido poner en suspenso sus participaciones, pero no emitieron ningún comunicado oficial aún. Además, Brieger dirige Nodal, un portal de noticias de América Latina y el Caribe, que al momento sigue en funcionamiento.