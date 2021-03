Globo de Oro 2021: la previa de los famosos en el gran día

Faltan pocas horas para la tan esperada entrega de los premios Globo de Oro 2021. Esta noche, a partir de las 22 por la pantalla de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), se podrá disfrutar de la ceremonia en donde se entregan los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los cuales dan comienzo a la carrera por los Oscar.

Nerviosos y ansiosos, los nominados se preparan para el gran evento, que este año debido a la pandemia de Covid-19 será mayormente virtual y contará con dos sedes: una en Los Ángeles y otra en Nueva York.

Nominada como mejor actriz de comedia por la serie The Flight Attendant, Kaley Cuoco iba a pasar esta gran noche lejos de su marido, Karl Cook, sin embargo el hombre se las arregló para sorprenderla. “Muchos de ustedes saben que Karl ha estado afuera de la ciudad debido a un gran evento ecuestre, que dura muchas pero muchas semanas, y no iba a poder volver para la entrega de los Globo de Oro”, comenzó contando ella a través de las historias de Instagram.

“Hablamos y estaba todo ok, porque como es virtual no lo iba a hacer volver solo para eso, pero acaban de tocar el timbre y cuando fui a abrir miren”, agregó dando vuelta la cámara y mostrando a su esposo, que estaba parado y sonriendo en el living de su casa, “Aparecí de sorpresa”, dice él. “No puedo creer que hiciste esto”, expresó la actriz mientras lo abrazaba. “Esto son lágrimas por cierto”, aclaró sobre la mancha de agua en su remera.

Kaley Cuoco mostró a través de Instagram cómo vive la previa de los Globos de Oro Instagram

La actriz encargada de darle vida a Lady Di en The Crown, Emma Corrin, quiso dedicar unos segundos de su mañana a desearle buena energía a sus compañeros de elenco. “Buena suerte y todo mi amor para esta noche a mi familia de The Crown. Desearía mucho que pudiéramos estar juntos”, se lamentó sobre el hecho de que deberán vivir la ceremonia todos separados.

Por otro lado, Jane Levy, nominada por su papel en Zoey’s Extraordinary Playlist, eligió tomarse la previa con mucha tranquilidad. “Alistándome para los Globo de Oro al estilo canadiense”, escribió al subir una foto de ella con el pelo atado y sin maquillaje.

Emma Corrin y Jane Levy también mostraron como se levantaron en el gran lindo Instagram

Los Nominados

La lista de nominaciones del 2021 tiene grandes proyectos que competirán por el premio. Los largometrajes que se disputan la categoría drama son: The Father, Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, Mank, y Promising Young Woman. En comedia disputarán el galardón Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music y El baile.

Por otra parte, los actores nominados en drama son Riz Ahmed por El sonido del metal, Chadwick Boseman por La madre del blues, Anthony Hopkins por The Father, Tahar Rahim por The Mauritarian y Gary Oldman por Mank. En tanto, en comedia, los candidatos son: Sacha Baron Cohen por Borat Subsequent Moviefilm, James Corden por El baile, Lin Manuel-Miranda por Hamilton, Dev Patel por The Personal History of David Copperfield y Andy Samberg por Palm Springs.

En cuanto a las actrices, se anticipa una contienda muy pareja en la categoría drama con Viola Davis por La madre del blues, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland, Carey Mulligan por Promising Young Woman y Andra Day por The United States vs. Billie Holiday. En el rubro comedia, la actriz criada en Argentina Anya Taylor-Joy irá por su primera estatuilla por su rol en Emma, a la par de Michelle Pfeiffer por French Exit, Rosamund Pike por Descuida, yo te cuido y Kate Hudson por Music. Taylor-Joy también competirá por el premio a la mejor actriz de miniserie por su rol en Gambito de dama (Netflix).

