Bill Hader junto a Rachel Bilson, flamante pareja en la red carpet de los Globo de Oro 2020 Fuente: AFP

5 de enero de 2020 • 23:47

La pareja de Michelle Williams y Thomas Kail no fue la única en utilizar la red carpet de los Globo de Oro como plataforma para dar a conocer su romance públicamente: Bill Hader y Rachel Bilson hicieron lo propio, tomándose de las manos y mirándose con mucho amor mientras los flashes apuntaban hacia ellos.

El actor fue nominado a mejor intérprete de comedia en TV por Barry, serie que le valió muchísimas satisfacciones, entre ellas, un flamante premio Emmy para sumar a la colección.

El romance entre el ex Saturday Night Live y la ex The O.C. es muy reciente, y tomó estado público en diciembre, cuando fueron fotografiados en un café en Tulsa, Oklahoma, ciudad natal del actor. Allí, miembros de la familia de Hader confirmaron que con Bilson lo unía algo más que una amistad. Desde ese entonces, no se separaron más y en los Globo de Oro decidieron hacer su debut oficial como pareja.

Hader, de 41 años, se divorció en 2018 de la actriz, guionista y directora Maggie Carey , con quien estuvo casado desde 2006. Bilson, de 38 años, fue vista en pareja por última vez con su colega Hayden Christensen, de quien se separó en 2017.