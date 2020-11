Gonzalo Bonadeo: "Diego no se merecía esta despedida"

Gonzalo Bonadeo habló hoy en Confrontados: "Diego no se merecía esta despedida", dijo el periodista deportivo

26 de noviembre de 2020 • 18:09

"Diego no se merecía esta despedida", expresó Gonzalo Bonadeo esta tarde en Confrontados mientras veía las imágenes de los incidentes que se produjeron en las inmediaciones de la Casa Rosada. Y con intenciones de reflexionar sobre los motivos que nos llevan como sociedad a actuar así, el periodista deportivo agregó: "Tampoco deberíamos naturalizarlo como sociedad. En un año donde hemos tenido tantos problemas, hemos perdido tantas cosas y ahora pasa esto, no podemos actuar así".

Tras definir a Maradona como un tipo "generoso", el periodista deportivo que lo entrevistó numerosas veces a lo largo de su carrera recordó cómo era Diego. "Se fue un tipo extremadamente generoso, porque podía faltar a muchos partidos pero cuando estaba en la cancha entregaba todo y eso que entregaba siempre era lo mejor. Era generoso como persona, generoso en el laburo, generoso con su gente más cercana. Recuerdo una Navidad en Nápoles que del arbolito colgaban llaves de autos y departamentos para su gente más cercana".

Sobre su estado de salud y las versiones que aseguran que el exfutbolista estaba deprimido, advirtió: "Hace muchos años que no lo veo en persona. Mi último encuentro con él fue en una Copa Davis. Creo que una persona sometida por una adicción no puede ser extremadamente feliz, aunque no diría que se dejó estar. La muerte no pasa por un solo motivo".

"Hace diez días a nadie le preocupó la salud de Diego. En la dinámica de todos los días parecía que estaba todo bien con él. No era noticia. Esta bomba pudo haber detonado en el 2000, en el 2004. Probablemente dejó de ser Diego cuando ya no pudo jugar más al fútbol. En el resto pudo haber sido contradictorio, pero en el fútbol era el único lugar que llenaba la balanza del haber y no del debe", reflexionó Bonadeo visiblemente emocionado.

"¿Murió de tristeza?", preguntó uno de los panelistas del ciclo. "Querer juntar a todos sus hijos para su cumpleaños número 60 fue todo un símbolo. Debe ser muy difícil no poder seguir siendo Diego y eso le pasó hace 25 años. No debe ser fácil vivir sujeto por un factor externo como la droga y después el alcohol", cerró Bonadeo.

