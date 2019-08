En un editorial, Gonzalo Bonadeo destacó las virtudes deportivas de Claudio Paul Caniggia y arremetió contra Mariana Nannis, Susana Giménez y hasta el hijo del exfutbolista, Alexander Caniggia Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2019 • 13:05

En su programa radial Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, Gonzalo Bonadeo se metió en el escandaloso divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia e hizo un polémico editorial referido a lo que pasó desde que Nannis llegó al país para revelar intimidades de su relación con el exfutbolista.

Con una larga introducción, dejó bien en claro su postura en este conflicto matrimonial. " Claudio Paul Caniggia fue uno de los más brillantes jugadores de fútbol que tuvo la Argentina. Un caso inverosímil porque en muy poco tiempo nos hizo muy felices. Hizo pocas cosas en general porque no metió cuatrocientos goles como [Sergio] Agüero, ni dos mil como [Lionel] Messi. Ni fue goleador como [Gabriel] Batistuta en la Copa América. Pero el gol contra Brasil valen toda una vida", comenzó el periodista

Luego, Bonadeo destacó las habilidades deportivas de "El Pájaro", dando a atender el por qué de su apodo: "Podemos elegir cuatro o cinco momentos de una carrera que fue muy buena por cierto y alcanza para decir que Cani es el 'hijo del viento'. No sé quién le puso ese apodo pero tuvo razón. Una vez en la vida tuvimos al jugador de fútbol más rápido del mundo, y eso es una cosa rarísima para nosotros".

Luego de la catarata de elogios hacia el ex jugador, llegó el momento más fuerte de su descargo. En referencia a lo que sucedió el domingo pasado en el living de Susana Giménez -donde Nannis acusó a su ex de violencia de género y adicción a las drogas-, Bonadeo disparó no sólo contra los hijos del matrimonio, sino también sorpresivamente contra la diva de los teléfonos: "Por eso importa el apellido Caniggia en el universo. No por los hijos. Mucho menos por la patética de Susana Giménez, que junto con su producción, aprovecha este circo para bastardear lo que va quedando de la memoria de un gran deportista argentino. (...) Esta cosa circense, mediática, [Caniggia] la tiene y está en su genética. Es un tipo muy fachero desde siempre. Pelo largo, pinta de rockero sin serlo, y siendo un gran futbolista, pero de golpe llegar a esta instancia...".

Lejos de bajar el tono, el conductor de radio se metió de lleno con Alexander, quien días atrás apoyó públicamente a su madre y trató de "lacra" a su papá. "Imaginemos que tus hijos digan públicamente que sos una lacra humana. Un hijo que además, con todo el dolor del mundo deberías decir: 'Este no hizo nunca nada que valiera la pena, más que nacer, y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada de nada de nada, ni siquiera apareciendo en un medio, como su hermana. Y de golpe me tira que soy una lacra humana'", señaló indignado contra el mellizo.

Pero su lapidario monólogo no terminó ahí. Dejando nuevamente en claro cuál es su postura en este conflicto, Bonadeo redobló la apuesta: "Y más allá de que tenga razón o no Mariana Nannis, los hijos seguro que no, porque Alexander Caniggia no puede tener razón nunca de nada. Pero más allá de que siempre en los casos conyugales hay que ser muy cuidadosos, me da mucha pena cómo se genera una síntesis en todo esto. Y tipos que nos dieron alegrías de verdad sin cag. la vida a nadie como hacen buenos tipos, terminen enchastrados en la mugre", concluyó lapidario.