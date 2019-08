Graciela Alfano confirmó que va a ser abuela por primera vez

La panelista de Los ángeles de la mañana confirmó que Gonzalo Capozzolo, su hijo menor, la convertirá en abuela Crédito: Instagram

2 de agosto de 2019

Minutos antes de que terminara Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito contó al aire algo que Graciela Alfano ya había deslizado hace un par de semanas: la exmodelo y panelista del programa se convertirá, por primera vez, en abuela.

"Estoy muy feliz", aseguró Alfano, que debutará en el rol en los próximo meses. Su hijo menor, el periodista Gonzalo Capozzolo, que contrajo matrimonio en abril, es quien le dio la gran noticia hace unos días, aunque ella intentó respetar el pedido de privacidad que le hicieron tanto como pudo.

"Mis hijos no me dejan hablar", apuntó la exvedette sobre la novedad que ya había insinuado al aire. Porque sin Ángel de Brito en la conducción y con Yanina Latorre al frente del ciclo matutino de eltrece, el 23 de julio pasado, algo había dicho al aire. "Mi hijo llegó de Barcelona ayer y me dio una gran noticia personal", anticipó sin dar muchos más detalles, pero tampoco negando los comentarios de sus compañeras, que de inmediato develaron el misterio.

"Si llego a ser abuela quisiera serlo de una nena, porque tuve tres hijos varones", agregó entonces en el programa, y destacó: "Fui una madre tremenda. A mis hijos los crié yo porque mi marido viajaba. Fui demasiado exigente". De ese modo, dio a entender que será una abuela "malcriadora".

Recordemos que Alfano estuvo casada 11 años con el empresario y exfuncionario Enrique Capozzolo, con quien tuvo a Nicolás, Francisco y Gonzalo.