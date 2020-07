A 13 años de la histórica pelea, Nadia Epstein habló sobre Marianela Mirra y la tucumana le respondió Crédito: Instagram / Twitter

Doce años atrás, mirar por televisión a un grupo de personas encerradas en una casa era un buen plan. Hoy, en plena pandemia, Nadia Epstein, una de las grandes protagonistas de aquella exitosa de Gran Hermano, habló sobre las diferencias entre ese aislamiento y el que ahora debe afrontar el común de la población y no pudo evitar recordar su histórica pelea con Marianela Mirra. La tucumana, siempre atenta lo que ocurre en la televisión y en las redes, le respondió sin medias tintas.

"Diferencias, hay un montón. Igual, me pone muy contenta que el mundo ahora nos entienda. Imagino que todos en sus casas ya pasaron por la experiencia de llorar mucho, de enojarse con algún familiar y pelearse, de no bancarlo", comenzó explicando la actual productora de Luis Ventura. Y continuó: "Si hablamos de diferencias, hay un montón: acá hay un factor principal que es el miedo a lo desconocido, a algo nuevo, y a la reacción de cada cuerpo si llegamos a contagiarnos este virus. Después, en general, es bastante parecido: el encierro, el aislamiento, el estar todos conviviendo porque muchos están con cuatro o cinco familiares. No hay muchos como yo, que están solos. Y la verdad, es aburrido. Prefiero la casa con Marianela y todo. Por lo menos me divertía peleándome".

En diálogo con Notirey, Nadia se refirió también a los rumores sobre la realización de una nueva temporada del programa, con algunos de los participantes más polémicos de las ediciones anteriores. "Lo veo muy difícil, porque los que pasamos por ahí, y sobre todo los que trabajamos detrás de cámaras, sabemos lo mucho que se gana y lo poco que nos llega a nosotros. Por eso, pediríamos mucho más y no sé si sería negocio para la productora. A menos que me lo ofrezcan ahora, que me aburro en mi casa sola... Si me ven de nuevo en la casa, sin pandemia, es porque me pagaron muy bien".

Cuando le preguntaron a qué participantes de su edición volvería a convocar en una potencial nueva edición, no lo dudó: "Me llevaría a mi grupo de amigos de hoy: Damián Fortunato, Agustín Belforte, Jésica 'Osito' Gómez, Griselda Sánchez, Mariela 'La Negra' Montero, a Diego Leonardi y también a Marianela Mirra porque si no me aburriría mucho".

Con respecto a qué fue lo que ocasionó la pelea entre ellas, explicó: "En ese momento a mí me servía que mucha gente creyera que Marianela me había dicho 'gato', pero no lo creyeron y por eso me fui con ese porcentaje... Pero duré más de lo que me imaginé. El grupo éramos Marianela, Vanina y yo, y me tuve que despegar, porque las dos habían quedado en placa y la siguiente era yo. Mi objetivo era despegarme y lo logré".

"En una situación normal, si alguien te cae mal, te vas. Yo no tenía la posibilidad de irme. Tal vez me divertía molestarla y ella lo supo aprovechar para hacerse la pobrecita. De hecho, si hoy me preguntás quién fue la mejor jugadora te digo que Marianela. No la quiero ni la dejo de querer y a ella le pasa lo mismo, porque no nos conocemos. Yo lo poco que conocí no me gustó", finalizó.

Las palabras de la expanelista de Intrusos llegaron a oídos de la participante tucumana, quien, fiel a su estilo, no se anduvo con medias tintas a la hora de responderle. En su cuenta de Instagram, Marianela escribió: "Seguís dejando que desear, como hace 13 años, vos y tus cómplices que te couchean. Nada más para decir".