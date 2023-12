escuchar

Este lunes por la noche, Julieta Poggio volvió a la pantalla de Telefe para conducir la gran gala de regreso de Gran Hermano. La finalista de la última edición del reality show se encargó de recibir a los nuevos participantes antes de ingresar al hogar que compartirán por los próximos meses. Sin embargo, la fiesta se opacó por un pequeño detalle: la cantidad de bichos que había en el lugar.

“ Uno no, un millón de bichos había ”, dijo durante un stream, que realizó junto a otros ex hermanitos. “ Fue todo el tiempo lo de los bichos ”, agregó e hizo referencia al momento en que una cucaracha subió por su pelo y escote, incidente que se vio en vivo. “A mi me quedó un trauma de la cantidad de bichos que volaban, de la cantidad de bichos que sentía en mi cuerpo”, siguió relatando. Desesperada, la rubia le hizo un pedido especial a la producción: “Les decía: ‘¿me pueden poner Raid?’ Porque los bichos volaban”, sumó luego.

La actriz no paró de remarcar el mal momento que vivió en el estreno de la nueva edición de Gran Hermano. “De verdad, qué horrible. Todavía tengo la sensación de los bichos volando y las cucarachas en mi cuerpo”.

Además de batallar contra los insectos, la protagonista de Coqueluche aportó no solo su frescura sino algunos de los momentos más festejados: se valió de su experiencia para brindarles consejos a los nuevos participantes e hizo algunos comentarios picantes que remitieron a sus antiguos compañeros de encierro.

El look de Julieta Poggio que causó sensación en las redes (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Los calladitos son los peores”, expresó ante uno de los participantes que se definía como muy tranquilo, un comentario que muchos interpretaron como una alusión directa a Marcos Ginocchio, el salteño que terminó consagrándose ganador. “Estar de novio afuera es mucho más fácil que estar de novia adentro”, indicó luego, ante otra participante que ingresó a la casa estando en pareja, una situación que ella vivió hace un año. Y remató: “Ojalá te portes tan bien como yo”.

Otra de las frases que fueron festejadas en las redes fue la que reveló uno de los secretos que mejor guardó durante su estadía: “A las dos semanas, todos te empiezan a parecer lindos”. Luego, recomendó: “No se pongan en pareja adentro de la casa. En mi experiencia, los que lo hicieron no llegaron muy lejos”, en alusión a algunos de sus “enemigos”: Coty Romero, Alexis “Conejo” Quiroga, Juliana Díaz y Maxi Giudice.

Además de su frescura, Poggio fue tendencia por su look. Para la noche de estreno, en la que debutó como movilera, la rubia eligió un vestido largo en tonalidad rosa, con un escote de hombros caídos y una cola pronunciada, todo entallado al cuerpo. La tela fue satinada y una de las particularidades fue el tajo lateral. En tanto, como accesorios, lució un par de zapatos de taco alto de color plata. Además, llevó suelto el pelo hacia un costado con bucles que dejaron limpio uno de los perfiles de su rostro.

“Estoy muy feliz, muy emocionada. Estoy muy conmocionada también por estar acá parada, afuera de esta casa que me dio tanto. Y no puedo más con la ansiedad que me da conocer ya a los jugadores”, expresó Poggio, feliz de estar en esta oportunidad del otro lado del programa, siendo parte de los conductores que pasaron por el ciclo y pudiendo vivir la experiencia teniendo muy presente lo que se siente al estar adentro de la casa.

