Grecia Colmenares: un matrimonio a los 17 años, un gran amor y un hijo y un mensaje en el espejo

Reina indiscutible de las telenovelas en los ‘80, el éxito de Grecia Colmenares fue en aumento al mismo ritmo en que disminuían las noticias sobre su vida privada. Muy celosa de su intimidad, la actriz venezolana habló muy pocas veces de su vida y mucho menos de sus relaciones. Sin embargo, se sabe que tuvo algunas aventuras, dos matrimonios, y un hijo, Gianfranco.

Un amor adolescente y un gran dolor

Con apenas 17 años, Colmenares se casó con el actor venezolano Henry Zakka , a quien conoció trabajando: ambos protagonizaban la novela Drama de amor en el bloque 6, una versión del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. El matrimonio se disolvió cuatro años después, en 1983, luego de que perdieran un embarazo. La separación fue en buenos términos, y cada vez que volvieron a cruzarse en un proyecto, como por ejemplo en la tira Topacio, hubo buena química. Al tiempo se dijo que tenía un romance con el periodista venezolano Santiago Pumarolla, pero ninguno de los dos jamás confirmó ni desmintió nada.

La estabilidad y la llegada de un hijo

En 1986, mientras protagonizaba María de nadie, en Telefe, Grecia conoció al empresario argentino Marcelo Pelegri. Fue un flechazo, se casaron ese mismo año, y en 1992 nació su único hijo, Gianfranco. Se divorciaron tras 19 años, en 2005.

Durante los años que Grecia y Marcelo residieron en nuestro país, la actriz hacía una vida muy hogareña. Compartían una casa grande, en el Boating Club de San Isidro y escasamente salía, si no estaba trabajando. Se dedicaba casi exclusivamente a la crianza de su hijo, tan deseado y esperado. Pelegri la acompañaba a todos lados y fue su mano derecha durante los años que duró el matrimonio. También se separó sin escándalos, y hasta hoy mantienen una buena relación. Tanto, que cuando Grecia cumplió 58 años, él público en sus redes un emotivo mensaje: “Hoy cumple años una gran mujer con la que tuve la suerte de compartir casi 20 años de una vida maravillosa, basada en el amor, el cariño y el respeto. Juntos tuvimos un hijo espectacular, en mi caso, lo más grande que me ha pasado y pasa, ya que ser su padre es algo que nunca imaginé, ni siquiera creí tener el permiso para poder soñar tan grande y hoy lo disfruto todos los días. Gracias, Grecia, por tantos momentos lindos vividos, gracias por ser hoy una gran amiga y mil veces gracias por haberme dado un hijo imposible de describir”.

Colmenares siempre hizo declaraciones ambiguas sobre el amor, sin abrir realmente su corazón . Cuando estuvo en Carlos Paz protagonizando la obra 14 millones, en el verano de 2012, se refirió a sus compañeros de trabajo, en general: “Nunca encontré una fórmula para el beso perfecto. Tu besas como tu personaje. Casi siempre, cuando dicen ‘acción’, te enamoras del protagonista porque la escena te lleva a eso, a darte un beso, a tener un contacto. Cuando dicen ‘corte’, ya ves la realidad. Cuando me preguntan de cuál de los actores con los que trabajé me enamoré, respondo ‘de todos’, porque te enamoras en el set, mientras actúas, para que fluya el actor y la actriz, para que ese beso valga”.

Un romance fugaz, fetiches y un mensaje en un espejo

Justamente por ese entonces se rumoreó sobre un romance de la actriz con Matías Alé. Ambos estaban haciendo temporada en Carlos Paz, aunque no en la misma obra. En ese momento, ella confesó: “Soy muy natural, no oculto lo que está a la luz, pero mi intimidad la guardo bien. Muestro hasta donde sé que puedo mostrar. Es una decisión porque tengo un hijo y quiero que sepa todo de su madre antes que todo el mundo”. Y agregó: “Con Matías nos estamos conociendo. Hay que ver cómo es el otro y esa etapa lleva un tiempo. Me da risa cuando los medios nos ponen de novios o nos quieren casar. Estamos recién conociéndonos, nos queda todo el verano para hacerlo. Yo, súper contenta. Dios dirá. Hay tiempo por delante, la vida te da sorpresas. Nunca imaginé que íbamos a conocernos de la manera en que nos conocimos: yo iba saliendo del canal, él entraba, le di la mano para saludarlo y bueno, así fue”.

Años después, Alé también habló de esa relación: “Lo de Grecia fue real, es un gran amor que yo tuve . Nos llevamos muy bien, es un sol. Nos encontramos a la salida de Animales Sueltos, nos miramos y estuvo buenísimo. Su productor se tenía que ir y le ofrecí alcanzarla porque yo estaba en moto. Fuimos a comer, charlamos, le conté que iba a trabajar a Carlos Paz, ella también, y nos reencontramos allá. Tuvimos una linda historia, y de vez en cuando nos hablamos”. Y en un programa radial, hace ya unos años, aseguró que Grecia iba muy rápido en la relación: “A los días de conocernos me habló de casamiento y además tenía una especie de fetiche, e insistía en que yo entrara a su departamento con mis propias llaves. Me acuerdo que un día, al poco tiempo de conocernos, me escribió un ‘te amo’ en un espejo de la habitación, con un fibrón indeleble. Me sorprendió, y ella me dijo que era un regalo que quiso hacerme”.

Alejada de los medios desde 2019, cuando participó de una temporada del reality La isla de los famosos, Grecia vive en Italia y se asoció a Slip Shoes, una marca italiana de calzado femenino. Tan reservada como siempre, no se le conoce una pareja en la actualidad.