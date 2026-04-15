El llamativo mensaje del exmarido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano

En medio de una temporada marcada por las críticas y una seguidilla de momentos polémicos, Gran Hermano Generación Dorada apuesta a reinventarse para sostener el interés del público con nuevas propuestas. Tras la sorpresiva salida de Andrea del Boca, quien tuvo que abandonar la casa luego de una caída que le dejó secuelas en su dentadura, la producción del reality de Telefe decidió dar un giro contundente en la dinámica del juego. En ese contexto, sumó una incorporación internacional que no pasó desapercibida: la llegada de Grecia Colmenares. Su ingreso generó un fuerte revuelo en redes sociales, con múltiples reacciones, entre ellas la de su exmarido, Marcelo Pelegri, quien sorprendió con un contundente mensaje.

A través de sus historias de Instagram, Pelegri compartió un mensaje tajante pocas horas después del ingreso de la actriz venezolana a la casa más famosa del país. “No hay nadie de mi pasado que yo quiera hoy en mi presente. Te preguntan si extrañás a esa persona que juraba y jurabas ser el amor de tu vida, o esas amistades que decían ser para siempre. La realidad te sorprende... porque buscás en el fondo de tu corazón y la respuesta es un rotundo no. No le guardás odio, no les deseás el mal, pero tampoco hay una sola gota de nostalgia", comenzó diciendo, contundente.

Marcelo Pelegri compartió un texto que reavivó el interés sobre su vínculo con la actriz (Captura: Instagram @marcelopelegri)

Luego, profundizó: “La sociedad, a veces, intenta hacerte sentir culpable; te tildan de orgulloso por cerrar puertas definitivamente, queriendo obligarte a sentir lástima por esa gente que alguna vez te lastimó o retrasó. Las personas que dejaste atrás hacían match con una versión tuya que estaba rota, que no sabía poner límites y se conformaba con poco".

Grecia Colmenares y Marcelo Pelegri estuvieron casados durante casi dos décadas (Foto: Instagram @marcelopelegri)

Por último, el empresario cerró su descargo con una frase tajante, reafirmando su postura y marcando un quiebre definitivo con su pasado: “Lo que no saben es que esa persona que eras ya no existe, y la persona que eres hoy, con la paz blindada que te costó años construir, literalmente rechaza la frecuencia de esa gente, porque si los dejaras volver a entrar hoy, no sobrevivirían ni 5 minutos a tus nuevos estándares".