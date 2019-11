Grielda Siciliani vuelve al Súper Bailando Fuente: Archivo

"Me molestaba ser testigo de situaciones que me incomodaban", había dicho hace unas semanas Griselda Siciliani como una de las razones que motivó su renuncia al "Súper Bailando" en octubre último. No obstante la actriz volverá la programa, pero como jurado en reemplazo de Pampita Ardohain, quien se tomó unos días para disfrutar de su luna de miel junto a su flamante marido, Roberto García Moritán.

Desde el programa Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito dio la noticia sobre este especial reemplazo que hará Siciliani en el jurado. Recordemos que la renuncia de la actriz sorprendió a todos ya que era una de las participantes que más prometía como finalista del certamen de baile.

Un dato a tomar en cuenta es que hace un par de semanas la actriz también había asegurado que su relación con el jurado era muy buena y que dentro de todo, "el balance" de su paso por la pista de Marcelo Tinelli fue positivo.

Por otra parte, había expresado: "Volvería siempre quizá no a participar, sino como invitada. De visita. Es un lugar en donde estuvo todo muy amigable y siento a todos muy cercanos: son los mismos compañeros que tuve hace mil años en Patito feo y me sentí muy en casa".

Pero no sólo su incomodidad la llevó a renunciar al ciclo, otra de las razones fue que en breve viajará a Madrid para sumarse a los ensayos de una película que se rodará en Barcelona, en el verano. Allí filmará con Javier Cámara y Belén Cuesta, según había adelantado.

Reemplazo número 2. En cuanto a quién tomará el puesto de conductora de Pampita en el ciclo de Net TV, la elegida es Luciana Salazar, quien fue parte de esa señal cuando conducía Chismoses.