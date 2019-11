A un mes de su renuncia, Griselda Siciliani hizo un balance de su paso por el certamen conducido por Marcelo Tinelli Fuente: Archivo

A un mes de la repentina renuncia de Griselda Siciliani al "Súper Bailando", la actriz hizo un balance de su paso por el certamen conducido por Marcelo Tinelli y, aunque aseguró que volvería como invitada o a hacer alguna participación especial, fue protagonista y testigo de situaciones que la incomodaban.

"Hubo situaciones en las que estaba mirando peleas con las que no coincido y me hacían sentir cómplice. No es un juicio de valor sino una incomodidad mía. Por eso me corrí. No digo que esté mal o bien", aseguró la actriz en Los ángeles de la mañana.

Se dijeron muchas cosas en ese momento: que se creía una estrella y le molestaba que la hicieran maquillarse y no bailara, que tenía muchas pretensiones y pedidos especiales, que llegaba tarde y tantas cosas más. Ella no confirmó ni negó nada de eso, excepto su relación con el jurado. "Con el jurado siempre estuvo todo bien. Todo lo demás que se dijo sí tiene una parte de verdad. Muchas cosas me molestaron pero el saldo es positivo. Es parte del show. Pero lo que más me molestaba era ser testigo de situaciones que me incomodaban. Y preferí dar un paso al costado", resaltó.

Lo que también es verdad de todo lo que se dijo, es que Siciliani se va a trabajar a Europa. Pronto viajará a Madrid para sumarse a ensayos de una película que se filmará en Barcelona, en verano. "Voy a filmar Javier Cámara y Belén Cuesta, y estoy feliz y trabajando mucho para ese personaje", dijo.

¿Volvería al Bailando en el 2020? "Volvería siempre. Quizá no a participar, sino como invitada. De visita. Es un lugar en donde estuvo todo muy amigable y siento a todos muy cercanos: son los mismos compañeros que tuve hace mil años en Patito feo y me sentí muy en casa", aseguró.

A propósito de Patito feo, Siciliani habló también de la denuncia a Darthés, con quien compartió elenco en esa tira infantil: "Ojalá la justicia avance, que le den bola a alguien que hace una denuncia por violencia sexual. Sé que han declarado varios testigos y nadie a favor de Darthés".

Consultada sobre la fuerte disputa entre Araceli González y Adrián Suar, en tanto, eligió mantenerse neutral. "No es mi área. No hablo con Adrián de eso. Tenemos un vínculo hermoso, familiar, y de mucho amor pero de eso no hablamos", destacó. "Nunca opiné estando con él y hace tres años que nos separamos. Adrián es un hombre divino y un padre espectacular. Lo adoro y es mi familia. Lo que le pase a él con otras personas no es un tema mío".