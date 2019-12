Guido Süller fue internado y subió un emotivo video en las redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2019 • 08:43

Guido Süller tiene un gran ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales, por lo que de manera constante suele postear su estado de ánimo y lo que piensa. Pero un video que subió anoche generó mucha preocupación por su salud, pues se lo ve en la cama de una clínica, triste y angustiado.

"Espero que salga todo bien y que sea lo que dios quiera", dice Guido desde una de las historias de su cuenta de Instagram dando a entender que sería sometido a una cirugía o a un estudio clínico de cierta complejidad. Horas después, posteó otro video en el que buscó tranquilizar a sus miles de seguidores que comenzaron a preguntarle qué le pasaba, aunque no dijo cuál era la razón de su internación.

"Estoy bien y quiero comunicárselos para que no estén preocupados. Vienen las enfermeras, me cuidan. Extraño mucho a mi mamá que seguramente estaría acá cuidándome. No sé cómo voy a hacer. Estoy bien chicos, gracias", dice desde el segundo posteo, en el que se lo ve recostado en una cama, muy angustiado por la ausencia de su mamá, que murió en julio pasado.

La última vez que Guido tuvo que someterse a cuidados médicos fue en enero pasado cuando comenzó a tener mucha fiebre e hinchazón en el rostro y fue internado en el hospital Austral. Allí lo trataron con antibióticos, aunque no pudieron determinar si su afección se trataba de celulitis facial o angioedema, pues los síntomas de ambas patologías son muy similares. En ese momento, Süller había asegurado que se encontraba con un estrés postraumático por la muerte de su padre, ocurrida en octubre de 2018, y eso habría causado que sus defensas bajen.