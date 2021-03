Guillermina Valdés habló del inicio de su relación con Marcelo Tinelli y derribó un mito vinculado a Sebastián Ortega

Guillermina Valdés estuvo como invitada en el programa late night de América conducido por Jey Mammón, Los Mammones y, además de hablar de su transición de modelo a empresaria, aprovechó la oportunidad para aclarar un viejo mito: que su pareja Marcelo Tinelli nunca fue amigo de su ex, Sebastián Ortega, y que nadie le “robó la mujer a nadie”, expresión que considera obsoleta para la actual coyuntura.

“Nos presentó Paula, una amiga mía. Yo no lo conocía a Marcelo, lo había cruzado en dos o tres eventos”, contó, y le expresó a Mammón su necesidad de derribar los trascendidos que comenzaron en 2012, cuando fue vista públicamente con Tinelli.

“Siempre estuvo el tema de ‘la mujer del amigo’. Yo no era la mujer de nadie. Entre ellos tampoco había una relación de amistad, nunca compartimos cumpleaños, nunca vino a mi casa. Simplemente habían trabajado juntos, y solo en eventos sociales nos cruzábamos. Está bueno poder aclarar eso”, manifestó.

Asimismo, Valdés señaló que ella estaba divorciada cuando comenzó a salir con el conductor de ShowMatch, y que esos primeros encuentros fueron turbulentos por “las mentiras que se decían” y lo difícil que fue para la dinámica familiar adaptarse a eso. Ortega, por su parte, estaba en pareja, por lo cual tampoco hubo infidelidad de ninguna de las partes.

Guillermina Valdés habló de su relación con Marcelo Tinelli - Fuente: Twitter América

“Fue todo muy raro, tenía que apagar el televisor para que a mis hijos no les afecte lo que se decía, hubo una cosa de irrealidad, de mucha gente hablando”, añadió, y compartió algo que Tinelli le aconsejó, y que todavía sigue aplicando en la actualidad.

“Cuando algo me parece injusto Marcelo me dice: ‘no salgas a contestar porque si no los temas crecen y los iluminás’. Ese fue un gran aprendizaje, porque yo nunca estuve tan expuesta”, remarcó. Valdés también contó que si bien inició su romance en 2012, Tinelli estaba “confundido” ese año, por lo cual el noviazgo, para ella, comenzó oficialmente en enero de 2013, pasado “el mar de locura que vino, que nadie esperaba” y que, de acuerdo a Valdés, los “golpeó fuerte”.

Los Mammones, con la visita de la empresaria, fue lo más visto de América con un promedio de 3,2 puntos.

LA NACION