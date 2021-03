Rating: arrasó MasterChef Celebrity y ganó Jey Mammón con Guillermina Valdes

El martes presentó varias novedades en torno al rating televisivo medido por Kantar Ibope Media, aunque el liderazgo siguió en manos de MasterChef Celebrity con un promedio de 17,2 puntos en la pantalla de Telefe. En cambio, en Net TV aún no rindieron como se esperaba el regreso de Pampita Ardohain y la incorporación de Leo Montero, quienes no llegaron al dígito con sus respectivos programas. En eltrece, gran noche para Guido Kaczka, que logró empatarle a Telefe Noticias, noticiero que, en su primera hora, superó a Telenoche por dos puntos. Y en América, Jey Mammón sigue liderando en su canal con un gran programa de entrevistas y musicales.

Anoche en MasterChef Celebrity se vivió un momento inusual en torno al beneficio adquirido por una participante. Cuando el conductor Santiago del Moro le propuso a Claudia Fontán intercambiar su receta por alguna otra que le resultara más sencilla y que le haya tocado a alguno de sus compañeros, la concursante dudó un instante, miró a su alrededor y prefirió abocarse a la compleja preparación de su torta de queso, desestimando el beneficio adquirido por su buen desempeño previo.

Cuando le tocó el turno de ser evaluada, Georgina Barbarossa habló de más y dio a entender que tomó una indicación que el jurado Germán Martitegui le había sugerido a Fontán. Y al mejor estilo escolar, la actriz fue acusada de copiarse de su compañera. Como siempre, las dotes de comediante de Barbarossa convierten cada situación en un grato momento.

A Telefe también le rindió la ficción: Fuerza de mujer llegó a 10,1 puntos mientras que Zuleyha alcanzó los 9,1 puntos; Guerra de rosas, 8,7 puntos, y Floricienta logró 7,6 de promedio. A Telefe Noticias le fue muy bien alcanzando una media de 9,3 puntos, superando a Telenoche que llegó a 7,3 puntos. Entre los diversos contenidos de Telefe Noticias, conmovió un video en el que varias personalidades famosas piden por el destino de Mimí, una pequeña cuyo futuro está en manos de la Justicia. Cristina Pérez y Rodolfo Barili siempre apelan al tono justo para tocar cuestiones tan sensibles.

Cuando en eltrece comenzó Bienvenidos a bordo, la diferencia se emparejó. El programa de Kaczka le empató al noticiero de Telefe y llegó a un pico de 10,4 puntos, aunque no pudo con Minuto para ganar que promedió 11,1 puntos, con la conducción de Marley por Telefe. Está claro que en el prime time nadie tiene el primer puesto asegurado y que los enroques en los liderazgos se ponen en juego cada noche, fenómeno que excluye a MasterChef Celebrity, formato que siempre resulta ganador de su franja y del día.

En América, Los Mammones fue lo más visto del canal con un promedio de 3,2 puntos. A la medianoche, el ciclo logra una fórmula perfecta sostenida en las muy buenas entrevistas de su conductor y agradables momentos musicales protagonizados por los invitados. Ayer, Guillermina Valdes, pareja de Marcelo Tinelli y figurita difícil a la hora de aceptar los convites televisivos, se lució gracias a la destreza de Jey Mammón en sus modos de preguntar y en el abordaje de los temas que se apartan de la agenda previsible.

En elnueve, le va muy bien a Bendita, el programa conducido por Beto Casella promedió 4,2 puntos, una buena cifra para la emisora de la calle Dorrego. También midió bien Tele 9 al mediodía, el noticiero conducido por Esteban Mirol y Marisa Andino llegó a un promedio de 4 puntos. A las 13, El show del problema, el ciclo que busca resolver conflictos interpersonales conducido por Nicolás Magaldi, llegó a 3 puntos de promedio y superó a Intrusos. El ciclo de espectáculos de América hizo 2,4 puntos. También en elnueve, Está en tus manos, flamante propuesta de entretenimientos, conducida acertadamente por Edith Hermida, alcanzó un promedio de 1,8 en su segunda emisión.

En Net TV, señal abierta que no logra posicionarse, la vuelta de Pampita Ardohain y la llegada de Leo Montero aún no rindieron sus frutos. Pampita online midió 0,5 en su segundo programa del año y con la presencia de la cantante Gladys La Bomba Tucumana en el estudio. A Mejor de noche no lo benefició pasar de elnueve a Net TV. El ciclo conducido por Leo Montero solo logró 0,6 de promedio.

Los cinco más vistos

1. MasterChef Celebrity (Telefe) 17,2 puntos de rating

2. Minuto para ganar (Telefe) 11,1 puntos

3. Fuerza de mujer (Telefe) 10,1 puntos

4. Telefe Noticias (Telefe) / Bienvenidos a bordo (eltrece) 9,3 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 9,1 puntos

LA NACION