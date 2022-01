Gustavo Bazterrica: la historia del guitarrista que lucha contra sus fantasmas

La noticia que circuló durante los últimos días sobre el estado de salud del guitarrista Gustavo Bazterrica y el hecho de que se encuentre en situación de calle parece el corolario de dos años de pandemia y, sobre todo, de una pelea que el músico viene dando durante décadas. No es de los últimos años. Tal vez algunos de los primeros datos surjan con aquel famoso caso Bazterrica, de 1986, que lo tuvo como protagonista y que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Un fallo histórico

En 1981 “El Vasco”, fue encontrado con 3,6 gramos de marihuana y una cantidad mínima de cocaína, lo que en aquel tiempo se tradujo en un año de prisión en suspenso, el pago de una multa más los honorarios de defensores. El delito era tenencia de estupefacientes. El fallo fue confirmado, por eso se recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Abuelos de la Nada: Miguel Abuelo, Cachorro López, Polo Corbella, Gustavo Bazterrica, Daniel Melingo y Andrés Calamaro, la gran banda de los ochenta con la que "El Vasco" se hizo muy conocido dentro del rock local

Cinco años después este tribunal declaró por primera vez como inconstitucional la penalización de tenencia de drogas cuando el fin fuera para uso personal. Fue en contra del artículo 6 de la ley 20.771, porque consideraba que había una incongruencia con el artículo 19 de la Constitución Nacional. De este modo se marcaba una diferencia entre consumo y tráfico. “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, se expuso como argumento.

De esa manera se cerraba un capítulo legal en la vida de Bazterrica, pero no emocional. Hasta 1986 era un músico exitoso. Con su look “Frank Zappa” estaba catalogado como un violero de los buenos. Sus destrezas se escucharon en el jazz rock y el rock progresivo local de mediados de los setenta y en el rock que coqueteaba con el pop de la década siguiente.

Había aparecido en la primera plana en la formación de grupos como La Máquina de Hacer Pájaros, creado por Charly García, y con el comienzo de la nueva década había integrado una de las formaciones emblemáticas del rock de esos años: Los Abuelos de la Nada. También había participado en grabaciones históricas, como PorSuiGieco, y en rarezas de la discografía de Spinetta, como aquél disco que El Flaco registró en los Estados Unidos, en 1979, Only Love Can Sustain. Además, trabajó para los proyectos solistas de Raúl Porchetto y Charly García. Y cuando Los Abuelos de la Nada se reformularon, Bazterrica buscó un camino más personal, con su disco en solitario Joven Blando, que alistaba a Oscar Moro (batería) Rinaldo Rafanelli (bajo) y Tito Losavio (guitarra), más algunos invitados como Charly García y Andrés Calamaro.

Eternos payasos: Alfredo Desiata, Miguel Abuelo, Polo Corbella, Andrés Calamaro, Gustavo Bazterrica y Cachorro López

Desde entonces intentó seguir su camino solista y con su propia banda Los Bazterrícolas pero sin lograr continuidad. En 1997 aceptó la invitación de Gato Azul (hijo de Miguel Abuelo) para crear una nueva versión de Los Abuelos de la Nada, pero terminó desilusionado. Sin embargo, dos décadas después, cuando el hijo de Miguel Abuelo volvió a la carga con el proyecto y una formación que alistaba a los últimos músicos que integraron la banda, aceptó participar como invitado. Su última aparición fue en marzo de 2021, en el Teatro Ópera, porque la pandemia permitió que se realizaran algunos shows con aforo limitado.

La otra cara de esa esporádica presencia musical es su vida privada, con problemas de salud que manifiesta sin dar detalles y con una batalla contra las drogas que nunca disimuló. En 2018 se realizó un recital en el Ecunhi, a beneficio de Bazterrica, que convocó a Javier Malosetti, Emilio del Guercio, Lito Vitale, los grupos Alma y Vida y El Reloj, Cachorro López, Rubén Goldín, Machi Rufino y José Luis Fernández, ex bajita de La Máquina de Hacer Pájaros, entro otros. El motivo era que los problemas de salud de Bazterrica no le permitían trabajar.

Ese mismo año ofreció una entrevista a Humanizados Web, que actualmente se puede encontrar en su canal de YouTube, donde confesaba: “Hasta los 21 o 22 años yo era más sano que Laura Ingalls, y de golpe y porrazo estaba consumiendo estupefacientes. Nunca fumé tabaco. Nunca drogas duras. Pero es feo darse cuenta de que uno dejó de ser quien es. (...) Todas las adicciones son pésimas. Quitan la voluntad. Y lo peor que te puede pasar es que no tengas voluntad. (...) Arriba del escenario hacía las cosas bien. Pero después... No se puede solo. Hay que pedir ayuda. Hice unas tareas comunitarias de muy joven en el Borda. Estuve con gente que no estaba ‘loca’. Tenían, por ejemplo, la enfermedad de juego. Y de eso mucho no se habla. (...) Hay una lucha de todos los días. La mejor manera para no tener que salir de las drogas es no entrar”.

El rescate en redes

El 29 de diciembre pasado, Emiliano Bustos lo encontró en la puerta de un cajero automático y al ver a Bazterrica con problemas para movilizarse decidió ayudarlo. Todo eso lo contó en su cuenta de Facebook.

“No sé por donde empezar. Me cruce hace unos días con este señor en un cajero automático. Llegó en un remís y al toque me di cuenta de que tenía problemas motrices. No se podía casi bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse empezamos a charlar. Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada mas y nada menos que Gustavo Bazterrica, eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Me dolió verlo tan deteriorado. Con la cabeza súper lúcida pero con graves problemas motrices. La cuestión es que lo ayudé a subir al remís y se fue. Días después subió un estado en su cuenta de Facebook pidiendo tránsito, diciendo que no tenia donde vivir. Y yo, al igual que miles que comentaron con intención de ayudarlo, fui uno más que se sumó a ese pedido y no sé porqué entre tantos ayer a la noche me llegó un mensaje suyo renovando su pedido de ayuda. Así que me puse a su disposición y lo traje a mi casa. Lo ayudé a bañarse, le di de comer, le compré remedios y acá estamos. En casa, charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Más que hablando, escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias...Todos algún día llegaremos a tal edad y no le deseo a nadie llegar así, o espero que todos tengamos alguien en quien confiar. Tengo mucho miedo, sí. Miedo. Jamás traje alguien a vivir a casa y menos una persona mayor y con sus limitaciones. Pero me la jugué, me animé. Con todas las dificultades que lleva y la asistencia que requiere. Y no lo hice porque es el Vasco. El Vasco Bazterrica. Porque cuando lo ayudé no sabía ni quién era. Lo hice porque algún día todos vamos a tener 66 y la vida nos pasa factura a todos. No lo tomo como una molestia o una carga. Sino como un aprendizaje, y un favor a este hombre y a la vida. Porque tarde o temprano, todo vuelve, todo llega y todos vivimos lo mismo que el otro.”

Días después relató los avances del guitarrista, que actualmente tiene 66 años. “¡El vasquito se queda en casa hoy! Esta con signos vitales normales. Y ya se levanta por sí mismo y anda solo. Más que feliz. Ayer estaba re tirado y hoy ya quiere ir a caminar. Come re bien... Se vinieron las buenas nomás... (...) Cenamos. Helado de postre y a dormir. Tantos mensajes de aliento, tanta gente dispuesta a colaborar que me emociono hasta las lágrimas”, escribió Emiliano.

Pedido de ayuda

El primer gesto de Emiliano fue ayudar a Bazterrica sin saber que se trataba del guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Y la ayuda para el Vasco llegó de la manera menos esperada, ya que él la había pedido a través de redes sociales, días antes. “Debido a diferencias irreconciliables con mi ex pareja, me encuentro al día de la fecha, sin hogar. Necesito un lugar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión. Por favor, necesito ayuda”, había escrito el 28 de diciembre pasado.