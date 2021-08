Gustavo Sofovich y Silvina Escudero defendieron a Álvaro Navia por su escándalo en Uruguay

Instalado en Uruguay desde hace casi un año, Álvaro Navia se abocó de lleno a trabajar en dos proyectos televisivos: las versiones uruguayas de Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo, creados por Gerardo Sofovich. En medio de su felicidad, un conflicto legal comenzó a empañar su próspero presente laboral.

Gaspar Valverde, humorista uruguayo, y su esposa, Karina Vignola, acudieron a la justicia por entender que se habían asociado económicamente con Navia para que Canal 10 tomara los programas, pero que tiempo después Navia “le soltó la mano” cuando desvincularon a Valverde de los ciclos. En medio de estas acusaciones, Sofovich decidió pronunciarse al respecto.

“Yo le cedo los formatos a Canal 10 de Uruguay”, afirmó el productor durante una charla con Intrusos (América). “Me siento en la obligación de hablar de eso, porque no puedo seguir tolerando que le peguen a Álvaro Navia que es un laburante, que se fue a Uruguay a trabajar y a quien yo extraño un montón en Polémica en el Bar. Él está cuidando mi laburo allá”, agregó.

Sofovich aseguró no saber a qué negociaciones se refieren Valverde y su esposa. “Yo no conozco a Gaspar ni a Karina, jamás estuve con ellos, jamás supe de ellos. Sé que Gaspar en algún momento estuvo adentro de Polémica y no sé por qué quedó afuera, pero es un tema contractual del canal que no me compete en lo más mínimo”, explicó.

“Los gerentes del canal vinieron a Buenos Aires, yo viajé para allá... Salir al aire fue toda una decisión que hice yo con ellos”, aseguró sobre cómo llegaron los éxitos creados por su padre a la televisión uruguaya. “No lo conozco a Gaspar, lo vi alguna vez cuando Polémica ya estaba allá y la pandemia me permitió ir, pero jamás he hablado con él”, volvió a repetir.

El productor siguió defendiendo a Navia, aunque también aclaró que no iba a “defenestrar” a Valverde. “Álvaro es un laburante al cual corresponde que yo, dueño universal de los formatos y quien hizo una negociación, defienda. No sé cual es la relación personal de ellos dos, pero Gaspar no tuvo ni tiene nada que ver con Polémica en el Bar y La peluquería de Don Mateo. Igual no voy a hablar mal de él porque no lo conozco”.

“Álvaro presentó el proyecto en Canal 4 pero no se concretó, entonces contactó a Gaspar para hablar con las autoridades de Canal 10, porque nosotros trabajamos hace 20 años en nuestro país y conocíamos a la gerencia”, había dicho Vignola, la mujer de Valverde, en el día de ayer. “El ciclo fue aceptado y ahí se asociaron económicamente y también moralmente”, explicó. “Con la pandemia, Gaspar, que es humorista, quedó medio relegado porque acá el programa es más bien político, y entonces rescindió el contrato con el canal, pero salió a vender sponsors”.

“Después de recorrer mucho, consiguió una empresa y la compartió 50 y 50 con Álvaro. Están todas las pruebas de eso y no lo puede negar”, enfatizó la esposa de Valverde. “Siempre Álvaro dijo que eran amigos y que el proyecto era de ambos, pero cuando tuvieron una reunión le dijo que él no podía hacer nada con la decisión del canal y desde ese día Álvaro desapareció, no pudieron arreglar nada de la relación laboral que tenían”, sostuvo.

La palabra de Silvina Escudero

Entre las personas que salieron a defender a Navia también está su cuñada, Silvina Escudero. “Hay cosas que hay que arreglarlas en la justicia, y en ese lugar está todo”, aseguró, y se refirió al silencio del humorista: “No hace falta que mi cuñado hable. Cualquier persona que lo conoce sabe de su personalidad intachable, de lo buen compañero, empleado y jefe que es”.

“Uno puede decir cualquier cosa con un micrófono enfrente. Es muy doloroso, angustiante y difícil de llevar cuando alguien te difama, pero está todo en manos de Dios y de la justicia, solo hay que esperar. Me parece bien que no hable porque no es una cuestión que se deba arreglar mediáticamente”, culminó.

