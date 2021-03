Coronavirus: Karina Gao contó que su cuadro se agravó por una bacteria intrahospitalaria

El duro momento que debió atravesar la cocinera Karina Gao ya es historia, después de pasar dos semanas en coma inducido por una neumonía bilateral provocada por el Covid-19, mientras cursaba el sexto mes de su embarazo.

Sin embargo, ahora que fue dada de alta y se encuentra nuevamente en su casa, se comunicó con sus compañeros del programa Flor de Equipo (Telefe) para contar algunos detalles desconocidos de su internación y explicar cómo logró salir adelante, cuando su diagnóstico hacía prever lo peor.

Durante la comunicación, Florencia Peña recordó que el caso de Gao “despertó mucha alerta y angustia en los médicos y en la gente porque se suponía que las mujeres embarazadas no eran de riesgo y que casi no las afectaba el virus. [Por eso] se generó temor en la sociedad, porque no entendían tu caso”.

En ese sentido, Gao reveló que lo más complicado no fue el Covid, como se preveía, sino otro tipo de infección que no tuvo que ver con un virus. “Yo me interné por covid, tuve neumonía bilateral, pero lo que me complicó más fue que me agarré una bacteria intrahospitalaria. Eso después me provocó la sepsis, y todo eso se fue sumando. Pero, bueno, ya está”.

Gao contó además que la compañía de su marido, el cocinero francés Dominique Croce, fue fundamental para que ella saliera adelante. Relató que cuando salió del coma “me desperté con él al lado, hablándome, y eso fue muy importante porque no me desperté sola. Me intubaron sola pero no me desperté sola y fue muy lindo. Él me repetía constantemente ‘lo peor ya pasó’ y eso me ayudó muchísimo”.

En otra conversación, Gao había revelado que, antes de ingresar al coma inducido, y debido a la gravedad de su cuadro, le había escrito a su marido un mensaje de despedida, por si ella no volvía a despertar: “Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia”.

LA NACION