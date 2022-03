Hailey Baldwin, la esposa de Justin Bieber, fue hospitalizada por un coágulo sanguíneo en el cerebro

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, Hailey Baldwin le contó a sus seguidores que a comienzos de esta semana tuvo que ser hospitalizada por un coágulo sanguíneo en el cerebro. La esposa de Justin Bieber llevó tranquilidad a todos al asegurar que ya se encuentra en su casa, y que a pesar del susto, está fuera de peligro.

“El jueves por la mañana estaba sentada desayunando con mi marido cuando empecé a tener síntomas parecidos a los de un derrame cerebral, razón por la cual me llevaron al hospital ”, comienza el relato. “ Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en el cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo superó por sí solo y me recuperé por completo en pocas horas ”, continua.

“Aunque definitivamente fue uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me siento bien ¡Estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron! Gracias a todos los que se han contactado para desearme buenos deseos y expresarme su preocupación. Y gracias por todo el apoyo y el amor”, culmina el mensaje difundido a través de sus historias de Instagram.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

La modelo venía de pasar unos días en Paris, a donde viajó en el marco de la semana de la moda. Su ausencia en redes sociales fue casi nula, ya que tras pasar por el hospital volvió a postear con normalidad fotos y videos en donde se la ve bien.

El susto con la salud de Baldwin se da unos días después de que Bieber haya tenido que suspender parte de su gira por dar positivo de Covid-19. “Debido a los resultados positivos de COVID en la familia de Justice Tour, lamentablemente tendremos que posponer el show del domingo en Las Vegas”, decía un comunicado publicado en Twitter. “Justin está, por supuesto, enormemente decepcionado, pero la salud y la seguridad de su equipo y sus fans es siempre su prioridad número uno”, culminaba.

La pareja se casó en el otoño boreal de 2018 y, un año más tarde, celebró una ceremonia más grande en estado norteamericano de Carolina del Sur, a la que asistieron sus amigos y sus respectivas familias. “Simplemente estamos creando momentos como esos para nosotros como pareja, como familia, estamos construyendo recuerdos”, comentó el canadiense al hablar sobre la vida con su esposa. “Y es hermoso todo lo que tenemos por delante. Antes, no tenía nada por delante. Mi vida doméstica era inestable. No tenía pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía nadie con quien abrirme”, rememoró.

El ícono pop, que nunca tuvo problema de hablar públicamente sobre su salud mental, contó que sus demonios internos afectaron inicialmente su matrimonio con la modelo, a quien considera el amor de su vida. “El primer año fue muy difícil porque hubo muchos retornos al trauma. Había simplemente una falta de confianza”, recordó y agregó: “Estaban todas esas cosas que no querés compartir con la persona con la que estás, por miedo. No la querés asustar diciendo: ‘Tengo miedo’”.

Hace unos días, para celebrar el cumpleaños número 28 del cantante, Baldwin le dedicó unas dulces palabras. “Feliz cumpleaños mi bebé. Hay muchas cosas maravillosas y hermosas en esta vida, pero lo más lindo es que tengo la oportunidad de vivirla con vos. Te amo”, escribió junto a una galería de fotos en donde se los ve más enamorados que nunca.