Halle Berry elogió a su nuevo novio y criticó a sus exparejas: “No me ayudaban ni me hacían sentir lo que quería”

Halle Berry está viviendo un gran momento a nivel personal y profesional. La actriz se encuentra disfrutando de la promoción de la película que marca su debut como directora, Herida, que se podrá ver a partir del 24 de noviembre por Netflix. Por otro lado, está en una relación con el músico ganador del Grammy Van Hunt, quien, según sus palabras, “la potencia como persona”, y gracias a quien pudo cambiar su perspectiva de la vida.

Halle Berry y su pareja, Van Hunt, en la proyección del AFI Fest de Herida ROBYN BECK - AFP

En diálogo con la publicación Women’s Health, la actriz de 55 años contó que desde que está de novia con el artista desde agosto de 2020 que se convirtió “en una mejor madre” para su hija Nahla Ariela (13), fruto de su relación con Gabriel Aubry, y para su hijo Maceo Robert (8), cuyo padre es el actor francés Olivier Martinez. “Ahora sí me siento completa”, aseguró, y añadió: “Me siento feliz en lo sentimental, como madre, como artista, considero que ahora soy una mejor madre en estas circunstancias”. Asimismo, Berry expresó que probablemente hubiese cometido errores al criar a sus hijos de haber permanecido “en relaciones que no me ayudaban y que no me hacían sentir lo que yo quería como mujer”.

Halle Berry en el set de su ópera prima, Herida, con el director de fotografía, Frank DeMarco John Baer - Netflix

Al recordar el camino recorrido, la ganadora del Oscar esbozó una reflexión: “ Esto me recuerda que debemos ponernos a nosotros primero, porque yo no puedo ser una buena mamá para mis hijos si me siento mal conmigo misma ”, aseveró. “Ahora les enseño a emitir sus opiniones, porque tienen derecho a ser escuchados, amados y aceptados como son. Solo uno puede definirse, no los demás, por eso les aconsejo a ser líderes e innovadores”, sumó. Respecto a Van Hunt, de 51 años, Halle había remarcado en octubre cómo su novio la empujaba a mostrar su mejor versión. “Siempre me alienta a que sea genuina”, subrayaba la actriz.

Aubry y Martinez, dos relaciones que terminaron mal

Los elogios de Berry hacia su actual pareja y las críticas a sus vínculos previos tienen un porqué. Sus relaciones con Aubry y Martinez tuvieron un comienzo idílico y luego concluyeron en malos términos.

Halle Berry estuvo cinco años de novia con Gabriel Aubry, pero su relación fue absolutamente caótica Grosby Group - LA NACION

Al modelo canadiense lo conoció en 2005, se enamoraron y en 2008 le daban la bienvenida a su hija, Nahla. Dos años después, la relación llegaba a su fin en términos pocos felices. La custodia por la pequeña implicó una batalla legal incesante. “Siempre tuvieron una relación muy intempestiva, ninguno quería ceder cuando discutían, los dos eran igual de temperamentales”, declaró un allegado a la pareja. “Cuando Nahla llegó a sus vidas estaban enamorados de ella, pero como pareja se distanciaron y comenzaron a pelear sobre cuál era el mejor lugar para criar a la pequeña”, añadió. De todos modos, los problemas comenzaron cuando Berry conoció en 2010 al francés Olivier Martinez en el rodaje del film Dark Tide; el flechazo fue instantáneo, y Berry le contó a Aubry su deseo de vivir con su nueva pareja y Nahla en Francia. Hasta ese momento, la niña residía con sus padres en Los Ángeles.

Halle Berry y su expareja, Gabriel Aubry, en mejores épocas

Cuando Aubry se negó, Berry le solicitó a un juez el permiso para mudarse con Nahla a París. En noviembre de 2012, el permiso fue denegado. Semanas más tarde, se produjo un episodio de violencia. Tras el fallo del juez, Aubry llevó a Nahla a la casa en la que vivían Berry y Martinez. En ese contexto se produjo una discusión y ambos hombres terminaron a los golpes; Aubry sufrió cortes en su rostro y una fractura de costilla, mientras que Martinez tenía golpes en sus manos. El modelo y el actor se acusaron mutuamente de haber provocado el hecho violento. Tras el incidente, ambos solicitaron órdenes de restricción que les fueron concedidas .

Halle Berry conoció a Olivier Martinez en el rodaje de Dark Tide en 2010 y se casaron tres años más tarde Grosby Group - LA NACION

Cuando se calmó el panorama, en diciembre de 2012, ambas partes llegaron a un acuerdo en la corte: Nahla debía permanecer cerca de su padre, y Berry debía pagarle al padre de su hija más de 14 mil euros mensuales de manutención y cubrir los gastos de su defensa legal. Por otra parte, el portal Radar Online dio a conocer el testimonio que brindó Berry para impedir que su hija viviera con el modelo. Según los documentos, Halle contó que Aubry discriminaba a su hija, y que era negligente al cuidarla, mientras que con ella ejercía abuso psicológico, y que era racista. El testimonio fue desestimado por el juez, quien dictaminó que se mantuviera el arreglo de custodia compartida.

Olivier Martinez, Berry y Nahla Grosby Group - LA NACION

“Halle quedó destrozada, especialmente al ver cómo Gabriel y Olivier se peleaban delante de su hija como dos animales salvajes, estaba furiosa por cómo se comportaron de manera tan juvenil”, contó un allegado a la actriz. En esas circunstancias adversas, el 13 de julio de 2013 Berry y Martinez se casaron en el Chateau de Vallery, región de la Bourgogne en Francia, y en octubre le dieron la bienvenida a su hijo, Maceo. A esa altura, el vínculo se había desgastado y en 2015 Berry pidió el divorcio. El temperamento del actor de Infidelidad fue el factor decisivo para que la actriz pusiera punto final al matrimonio.

Olivier Martinez, de paseo con su hijo Maceo Grosby Group - LA NACION

“Con el corazón triste hemos llegado a la decisión de divorciarnos”, anunciaba la pareja en un comunicado en conjunto. “Seguiremos adelante con amor y respeto y nos deseamos felicidad. Esperamos que la prensa respete este momento y, lo más importante, la privacidad de nuestro hijo, mientras atravesamos este difícil período”, se podía leer en el anuncio.

Volver a empezar

Halle, dos meses antes de conocer a Van Hunt, de paseo con sus hijos, Maceo y Nahla Grosby Group - LA NACION

Posteriormente, Berry hizo hincapié en que lo más importante para ella eran sus hijos. “Ellos son la compañía ideal, aprendo mucho de ellos. [Después del divorcio de Martinez] Pasó un año, después dos, después tres, y así fue cómo empecé a amar estar soltera, y quizá me quede así”, contaba. “Pienso que la próxima relación será diferente, ahora voy a elegir lo que es mejor para mí porque tuve mucho tiempo para pensar en qué es lo que quiero, qué es lo importante para mí; de todos modos, no siento la necesidad de apurarme o de conformarme con lo primero que surja aunque sepa que no es lo mejor”, manifestaba meses antes de que Van Hunt llegara a su vida.