Halle Berry: tres divorcios tortuosos, adicción al sexo e intento de suicidio

"De chica me contaban cuentos de hadas que me encantaban, que yo sentía que me estaban enseñando determinadas cosas, pero cuando me convertí en una mujer, me di cuenta que en cada matrimonio en el que estuve nada salía como yo había querido: las cosas no duraron para siempre, por eso ahora me declaro una persona anti-cuentos de hadas", manifestó Halle Berry en la gala City Summit de Los Ángeles en 2017, un año después del divorcio de tu tercer esposo, el actor Olivier Martinez.

Halle Berry confiesa que ya no cree en los cuentos de hadas: "estoy muy feliz soltera" Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

"De todas formas, sí aprendí algo de las relaciones en las que estuve porque sin ellas no estaría diciendo esto, por lo cual de algún modo les agradezco", añadió la ganadora del Oscar de 53 años, cuya vida sentimental siempre se movió en un camino sinuoso, ya desde su primera relación seria con el dentista John Ronan, con quien concluyó el vínculo en muy malos términos: con una demanda del hombre a la actriz por no haberle devuelto préstamos monetarios que le otorgó para ayudarla en su carrera. El juez desestimó la demanda y Berry siguió adelante con su vida con optimismo, pero sin imaginarse todo lo que le sucedería en el futuro a nivel personal.

David Justice y un divorcio que la condujo a la oscuridad

Halle Berry y David Justice se casaron en 1993 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El primer flechazo entre el beisbolista y la actriz se produjo en el plano televisivo. Berry vio al jugador en una transmisión de MTV de un partido que incluía celebridades en el año 1992. De manera recíproca, el deportista le contó a un periodista que había quedado deslumbrado con Halle tras verla en el film que marcó su debut en cine: Jungle Fever del gran Spike Lee. En cuestión de días, lograron contactarse y comenzaron una relación que se consolidó con mucha celeridad. En 1993, se casaban el 1° de enero, para darle la bienvenida a un nuevo año de la mejor forma posible.

El divorcio llegó en 1997 con un escándalo de por medio Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Sin embargo, en 1996, el matrimonio ya estaba en ruinas, y meses más tarde se divorciaron por pedido de Justice. El golpe fue tan duro para la actriz que consideró quitarse la vida. "Estuve cerca de terminar con todo por lo deprimida que estaba, hasta que sentí un ángel en mi hombro que me decía 'chica, no lo hagas'", reveló en 2002 en un especial con Barbara Walters . Justice, por su lado, no tiene los mejores recuerdos de su exmujer. De hecho, cuando Halle contó en una oportunidad que había sido víctima de violencia de género por parte de una de sus parejas, el jugador fue puesto bajo la lupa, si bien Berry nunca lo nombró. El ser cuestionado lo llevó a manifestarse públicamente en 2015, dos décadas después de haberse divorciado.

"Ella estaba enojada conmigo porque fui yo quien decidió terminar la relación, así que tanto ella como su equipo de Hollywood intentaron arruinar mi carrera. ¿Todo era mi culpa? Sí, lo mismo hizo con Eric, Gabriel y Olivier [las futuras parejas de Berry], es todo hermoso para ella hasta que se termina y somos los peores. Solo quienes salieron con ella saben cómo es realmente", dijo enojado en Twitter, e incluso recibió apoyo de quien se convertiría en el segundo marido de Halle. El músico Eric Benét likeó el tuit de David y añadió: "¡Mi amigo está diciendo muchas verdades esta mañana!". Antes de llegar a ese punto, claro, para el compositor Berry era la mujer de su vida.

Eric Benét y la adicción al sexo que perjudicó el matrimonio

Halle Berry se casó con el compositor Eric Bénet en 2001 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Tras el divorcio que la llevó a lugares oscuros, Berry se permitió estar un tiempo en soledad, hasta que en 1999 conoció al compositor y cantante de R&B, Eric Benét, con quien estuvo de novia por dos años. El 24 de enero de 2001 se casaron, y en 2002 la pareja atravesó una etapa agridulce. Por un lado, Halle estaba en el pico de su carrera cuando recibió el Oscar a mejor actriz por Cambio de vida. Su interpretación de Leticia Musgrove le valió la estatuilla que pasó a ser un momento histórico en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ya que Berry se convirtió en la primera actriz afroamericana en ganar en dicha categoría. Emocionada hasta las lágrimas, le agradeció a su marido, con quien estaba enfrentando una situación muy compleja tras bambalinas.

La pareja en la entrega de los Oscar, donde Berry se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar como mejor actriz Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Ese mismo año, Benét fue internado por una adicción al sexo que el matrimonio no logró superar, sobre todo cuando confesó haberle sido infiel a Halle. Al año siguiente, se separaron, y el divorcio se oficializó en 2005. Como ya pudimos ver, el músico no se quedó callado, e incluso desde su entorno hablaron por él cuando la prensa lo destrozaba. "Siempre lo pintaron como el villano que le rompió el corazón a Halle, el adicto al sexo, pero ella también fue responsable de los problemas que tuvieron, y Eric siempre sintió que nunca quiso reconocerlo".

Halle Berry gana el Oscar y se lo dedica a su marido Eric Benét - Fuente: YouTube 05:38

Por otro lado, la vida del artista nominado al Grammy estuvo atravesada por la tragedia. Su padre murió de cáncer y su primera pareja, Tami Marie Stauff, falleció trágicamente en 1993 en un accidente de auto. Eric crió solo a la hija de ambos, India, quien fue cuidada por Halle mientras ellos estuvieron casados, lo cual terminó suscitando un problema.

Eric Benét describió a Halle Berry como una mujer de personalidad maliciosa Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

"La siento como mi hija, no creo que haya nada que prevenga que tengamos ese vínculo, somos muy cercanas, y siempre estaré ahí para ella". De todas formas, en 2006 ambas dejaron de verse. Berry aseguraba que Benét les prohibía el contacto, mientras que el músico decía lo contrario. "Ella insistía en que la amaba, pero apenas se comunicaba con ella, y no porque yo decidiera frenarla", aclaró. Cinco años después, el compositor rehizo su vida con la canadiense Manuela Testolini, con quien tuvo dos hijas: Lucia y Amoura.

Gabriel Aubry y Olivier Martinez: discusiones, batallas legales y golpes

Halle Berry estuvo cinco años de novia con Gabriel Aubry, pero su relación fue absolutamente caótica Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En noviembre de 2005 Halle conoció en una producción de fotos al modelo canadiense Gabriel Aubry, sin dudas el hombre con quien entabló la relación más compleja de su vida. Se enamoraron de inmediato y en 2008 le daban la bienvenida a su hija, Nahla. Dos años después, la relación se terminaba y la guerra empezaba. En primera medida, la custodia por la pequeña implicó una batalla legal incesante que estuvo en las portadas de todos los medios. "Siempre tuvieron una relación muy intempestiva, ninguno quería ceder cuando discutían, los dos eran igual de temperamentales", declaró un amigo en común de la pareja. "Cuando Nahla llegó a sus vidas estaban enamorados de ella, pero como pareja se distanciaron y comenzaron a pelear sobre cuál era el mejor lugar para criar a la pequeña", añadió la fuente.

Halle cuando cursaba su primer embarazo Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Sin embargo, el máximo conflicto se desató cuando Berry conoció en 2010 al actor francés Olivier Martinez, en el rodaje del film Dark Tide. Los colegas comenzaron una relación y la actriz le manifestó a Aubry su deseo de vivir con su nueva pareja y Nahla en Francia. Hasta ese momento, la pequeña residía con sus padres en Los Ángeles, pero en casas separadas.

Gabriel le explicó a su exmujer que la mudanza implicaría una violación a su arreglo de la custodia compartida que tenían de la niña, pero Berry llevó la situación un paso más allá y le solicitó a un juez el permiso para mudarse con Nahla a París. En noviembre de 2012, el permiso fue denegado . Semanas más tarde, se produjo un episodio que hizo que se hable de Berry en la prensa más por su vida privada que por su carrera, que parecía estancada, y menos ambiciosa en la elección de proyectos .

Tiempos lindos para la pareja: de paseo con su hija Nahla Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Tras el fallo del juez, Aubry llevó a Nahla a la casa que Berry y Martinez compartían en Los Ángeles. En el medio, se produjo una discusión y ambos terminaron a los golpes... y en el hospital . Aubry sufrió cortes en su rostro -las imágenes llegaron a los portales- y una fractura de costilla, mientras que Martinez tenía golpes en sus manos. Como era de esperarse, a posteriori surgieron las versiones contrapuestas. El modelo y el actor se acusaron mutuamente de haber instigado la escalada de violencia. Tras el incidente, ambos solicitaron órdenes de restricción que les fueron concedidas, y trascendió que Martinez había amenazado de muerte al modelo si no le permitía que su hija viviera con él y Berry en Francia.

Halle Berry conoció a Olivier Martinez en el rodaje de Dark Tide en 2010 y se casaron tres años más tarde Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Cuando se calmaron las aguas , a comienzos de diciembre de 2012 ambas partes llegaron a un acuerdo en la corte: Nahla debía permanecer cerca de su padre. Asimismo, tiempo después, el tribunal que llevaba el caso sentenció que la actriz debía pagarle al padre de su hija más de 14 mil euros mensuales en concepto de manutención y cubrir los gastos de su defensa legal. Por otra parte, el portal Radar Online dio a conocer el testimonio que brindó Berry para impedir que su hija viviera con el padre, lo cual destapó otra olla.

Gabriel Aubry con su hija Nahla Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Según los documentos, Halle aseguró que Aubry discriminaba a su hija, y que era negligente con la niña; mientras que con ella ejercía abuso psicológico, era racista, y que su vida amorosa no podía ser "normal" porque el hombre había tenido relaciones incestuosas en el pasado que él mismo le había confesado. De todas maneras, dicho testimonio fue desestimado, por lo cual el juez siempre permitió que el padre de Nahla mantuviera el arreglo de custodia compartida.

Halle Berry y Olivier Martinez en la película Dark Tide - Fuente: YouTube 01:10

El tire y afloje judicial y el impacto mediático fue un combo devastador para la actriz quien, si bien no ha hecho declaraciones sobre esos episodios, sí permitió que sus amigos lo hicieran. "Halle quedó destrozada, especialmente al ver cómo Gabriel y Olivier se peleaban delante de su hija como dos animales salvajes, estaba furiosa por cómo se comportaron de manera tan juvenil", contó un allegado a la actriz. A pesar de que trascendió que Berry estaba enojada con su novio por haber golpeado al padre de su hija, decidió seguir adelante con el compromiso y contraer matrimonio.

Olivier Martinez, de paseo con su hijo Maceo Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El 13 de julio de 2013, los actores se casaron en el Chateau de Vallery, región de la Bourgogne en Francia, rodeados de unos 60 invitados, y en octubre le dieron la bienvenida a su hijo, Maceo . Sin embargo, la relación se resintió ante tantos conflictos y en 2015 anunciaron su separación. El divorcio llegó un año más tarde . Una fuente cercana a Berry contó por entonces que el real problema entre ellos eran sus "personalidades muy diferentes", y un incidente que se suscitó en Los Ángeles, cuando Martínez golpeó a un fotógrafo con la sillita del bebé . El temperamento del actor de Infidelidad no sentaba bien en su esposa.

Tras su divorcio en 2016, Martinez y Berry vacacionaron juntos por el bien de su hijo, y Nahla, por supuesto, también fue de la partida Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

"Con el corazón triste hemos llegado a la decisión de divorciarnos", anunciaba la pareja en un comunicado en conjunto difundido por la revista People. "Seguiremos adelante con amor y respeto y nos deseamos felicidad. Esperamos que la prensa respete este momento y, lo más importante, la privacidad de nuestro hijo, mientras atravesamos este difícil período", se podía leer en el anuncio. Ese deseo de felicidad mutua demostró ser sincero, dado que en 2016 la expareja disfrutó de unas vacaciones junto a Nahla y Maceo, sin confrontaciones, pero también sin deseos de darse una segunda oportunidad.

Nahla y Maceo, la mejor compañía para Berry

Halle, hace unos meses, de paseo con Maceo y Nahla Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

En un reciente live de Instagram en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Berry le contó a su amiga -la actriz, guionista y showrunner Lena Waithe- que se encuentra viviendo un momento de gran estabilidad emocional, y que no desea estar en pareja ( su última relación conocida fue con el productor musical Alex Da Kid ), sino disfrutar de sus pequeños, Nahla, quien ya tiene 12, y Maceo, quien en unos meses cumplirá 8 años.

"Mis hijos son la compañía ideal, aprendo mucho de ellos . [Después del divorcio de Martinez] Pasó un año, después dos, después tres, y así fue cómo empecé a amar estar soltera, y quizá me quede así", confesó, aunque aclaró que le gusta estar de novia, pero que la experiencia la volvió cautelosa. "Pienso que la próxima relación será diferente, ahora voy a elegir lo que es mejor para mí porque tuve mucho tiempo para pensar en qué es lo que quiero, qué es lo importante para mí; de todos modos, no siento la necesidad de apurarme o de conformarme con lo primero que surja aunque sepa que no es lo mejor", manifestó, e hizo una curiosidad salvedad.

"Las personas con las que salí no es que tenían problemas, o que había algo malo en ellos, solo digo que prefiero esperar al hombre ideal o estar sola con mis hijos, que es lo que estoy haciendo", afirmó Berry.

Halle Berry habla de por qué prefiere estar soltera en esta etapa de su vida - Fuente: YouTube 01:49

