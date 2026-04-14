Heather Locklear y Lorenzo Lamas, el nuevo romance inesperado de Hollywood

Heather Locklear y Lorenzo Lamas volvieron a cruzarse luego de más de 40 años y esta vez Cupido hizo lo suyo: la figura de Melrose Place y el protagonista de Falcon Crest y El renegado, dos superestrellas de la televisión de los 90, están de novios. Luego de ser sorprendidos por los medios, el actor se volcó a sus redes sociales

El posteo de Lorenzo Lamas

La primicia sobre el inesperado romance la dio el portal TMZ. El medio publicó una serie de fotos donde se ve a la pareja en la cocina de un restaurante en Las Vegas en diciembre de 2025 durante la celebración de Año Nuevo. Lamas y Locklear posaron con el chef Barry Dakake en Barry’s Steakhouse, un local ubicado dentro del Circa Resort and Casino.

Según el medio, Lamas, de 68 años y Locklear, de 64, están juntos hace varios meses. La relación está tan afianzada que incluso los artistas ya planean realizar una presentación oficial con los hijos de ambos.

Un galán “renegado”

Lorenzo Lamas El renegado

Lamas se casó por primera vez en 1981 con la modelo Victoria Hilbert. Sin embargo, su matrimonio duró apenas dos años. Fue “una mala decisión”, dijo quien en 1983 volvió a dar el sí con su agente de prensa, la joven Michele Smith. Con ella tuvo sus dos primeros hijos, Alvaro Joshua y Shayne, pero su vínculo también terminó al cabo de un par de años y de la peor forma: ella lo denunció por violencia de género y acoso.

En 1989 la estrella de acción volvió a intentarlo: intercambió anillos con Kathleen Kinmont. Esa unión generó un fuerte escándalo: la joven era la hija de 18 años de Abby Dalton, su compañera en El renegado, quien reaccionó con furia a la relación. El enojo de Dalton tuvo, años después, su explicación: en ese momento se rumoreaba que Lamas era el padre de la hija de Daphane Ashbrook, otra de sus compañeras de elenco. Esa información se confirmó tiempo después. El actor se divorció de Kinmont en 1993.

Lorenzo Lamas junto a Kathleen Kinmont, una de sus esposas. Un matrimonio que se gestó en medio de un escádalo GROSBY GROUP

Su cuarta esposa fue la modelo de Playboy Shauna Sand. Con ella, Lamas volvió a convertirse en padre de tres hijas: Alexandra, Victoria e Isabella. Si bien fue uno de los matrimonios que más le duró (estuvieron casados desde 1996 hasta 2002), también fue uno de los más escandalosos: su mujer le había sido infiel con su hijo mayor A. J. La relación, por supuesto, también se rompió.

Tras varios años de soltería, el actor volvió a apostar al amor en 2011, cuando se casó con Shawna Craig en Cabo San Lucas. Su quinta esposa no solo fue su compañera durante siete años, sino la mujer que llevó en su vientre a su nieto durante nueve meses. Al parecer, su hija Shayne no podía volver a quedar embarazada y entonces su madrastra se ofreció a ayudarla. Casi un año después del nacimiento del pequeño, el actor descubrió que su mujer lo engañaba con un fisicoculturista.

Lorenzo Lamas y su esposa Kenna Nicole Scott en 2021

Aquella traición no hizo que Lamas dejara de creer en el amor. A mediados de 2021 anunció su sexto compromiso. “Es el amor de mi vida. Ambos sentimos que nos tocó la lotería. Desde nuestro primer abrazo, ella me mantuvo cautivo”, declaró en un romántico posteo de Instagram para presentar a su nuevo amor, una modelo y escritora -casi 30 años menor- llamada Kenna Nicole Scott. En julio de 2025 el actor fue a Tribunales y solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”. Quizá Heather Locklear sea, por fin, la definitiva.

Amor por los rockeros

La actriz junto a su hija Ava Sambora

Locklear, por su parte, estuvo casada dos veces: primero desde 1986 hasta 1983 con Tommy Lee, el baterista de Mötley Crüe Tommy Lee y exesposo de Pamela Anderson. Luego, la actriz inició una relación con el guitarrista de Bon Jovi Richie Sambora, con quien se casó en 1994. La pareja le dio la bienvenida a Ava en 1997. Una década después, Locklear y Sambora se divorciaron.

La actriz también estuvo brevemente comprometida en 2011 con su compañero de reparto en Melrose Place, Jack Wagner. Su relación más reciente fue con Chris Heisser, con quien se comprometió en junio de 2020 y de quien se separó en mayo del año pasado.