Renegado: la serie que catapultó a la fama Lorenzo Lamas, pero también se convirtió en su peor condena

La década del 90 fue semillero de series que, a pesar del paso del tiempo, han quedado en la memoria colectiva del público y se han convertido en objeto de culto para los más fanáticos. De hecho, muchas de ellas han tenido sus remakes transmitiendo, con menor o mayor éxito, su espíritu de generación en generación.

Renegado fue uno de esos clásicos televisivos que estuvo al aire durante cinco temporadas y llegó a los televisores de más de 100 países, generando un gran fanatismo como ocurrió con Walker, Texas Ranger o Magnum. Si bien su trama policial era un boom en esa época, su protagonista -el típico musculoso pelilargo que resolvía los casos a bordo de su Harley Davidson-, sin dudas le aportó una dosis de originalidad y magnetismo a la historia .

Hoy, 25 años después de la emisión de su episodio final, esta ficción se encuentra en el top ten de las series más recordadas de los 90. Por eso, bien vale conocer en qué se inspiró la trama, por qué terminó abruptamente y qué fue de la vida de sus protagonistas.

El principio de todo

Creada por Stephen J. Cannell, quien también tuvo un papel recurrente como el corrupto oficial Donald “Dutch” Dixon, Renegado se emitió desde el 19 de septiembre de 1992 hasta el 4 de abril de 1997, con un total de 110 episodios. El productor se inspiró en dos cuestiones a la hora de crear esta historia: por un lado, el personaje que interpretaba Terence Hill en la película Renegade, de 1987, y por otro, en la experiencia real de un policía que se convirtió en caza recompensas tras ser acusado de un delito que nunca cometió.

En la historia de Cannell, este policía llamado Reno Raines (interpretado por Lorenzo Lamas) estaba conceptuado como uno de los mejores de su clase hasta que testifica contra unos colegas corruptos y estos, al tratar de deshacerse de él, casi matan a la mujer que amaba. Su jefe Dixon le tiende una trampa, lo incrimina directamente y lo encarcela. Con la ayuda de Bobby SixKiller (Branscombe Richmond), Raines consigue huir de prisión y se transforma en un “renegado”. Mientras intenta limpiar su buen nombre y encontrar al verdadero culpable del crimen en cuestión, trabajará de incógnito bajo el nombre de Vince Black, capturando malhechores para cobrar recompensas a cambio.

En esta aventura, donde siempre está a punto de ser descubierto (su cara se encuentra empapelando las comisarías de toda la zona), su Harley Davidson es su gran aliada; es que con ella puede llevar adelante no solo grandes persecuciones, sino también arriesgadas maniobras. Tampoco faltan las peleas y las patadas voladoras, un aderezo fundamental para que el protagonista muestre sus habilidades en artes marciales -Lamas era un experto en taekwondo y karate- y, por qué no, sus músculos.

Quizá sea por estos atributos que Cannell fijó su mirada en Lamas para protagonizar esta historia. Nacido el 20 de enero de 1958 en Santa Mónica, el hijo del argentino Fernando Lamas y la actriz noruega Arlene Dahl, venía de protagonizar Falcon Crest, serie que lo hizo famoso y marcó un antes y un después en su carrera.

La fama de Lorenzo Lamas explotó con su protagónico en Renegado

Su metro ochenta, su torso marcado y su larga melena castaña lo convirtieron en el favorito de la platea femenina y en el atractivo de productores que veían en este galán la posibilidad de triunfar comercialmente con proyectos que quizá no se destacaban por su guion u originalidad. Y si bien por ese entonces Lamas era uno de los grandes referentes del cine de acción, su desempeño actoral en la serie fue fuertemente criticado, algo que no le impidió convertirse en una de las caras más populares de la televisión ni conseguir contratos millonarios dentro de la industria.

Lamas y sus secuaces

Además de ser la cara principal del proyecto, Lamas también tuvo injerencia en la elección del elenco que lo acompaño a lo largo de los 110 episodios. De hecho, fue el mismo quien le propuso al productor Stephen J. Cannell hacerse cargo del papel de su antagonista, el malvado Donald “Dutch” Dillon. Como el creativo no encontraba a ningún actor que lo convenciera para interpretar al causante de todas las desgracias de Reno, decidió seguir la recomendación del galán y encarnarlo él mismo.

Mientras que el papel de su aliado, el caza fortunas Bobby SixKiller, fue interpretado por el actor Branscombe Richmond (el malvado de turno en las ficciones de la época), su interés amoroso, que casualmente era la hermana de Bobby, estuvo a cargo de su propia esposa en la vida real, la bella Kathleen Kinmont. Las malas lenguas dicen que la actriz (quien había comenzado su relación con Lamas en el set de Falcon Crest) entró en el reparto por imposición de su marido, que la quería tener cerca durante los largos meses del rodaje en San Diego.

Kathleen Kinmont fue esposa y compañera de Lorenzo Lamas en la ficción. Cuando se divorciaron, ésta comenzó a desaparecer paulatinamente de la serie hasta ser reemplazada por completo Getty Images

Si bien la actriz estuvo en cuatro de las cinco temporadas que duró la serie, su conflictivo divorcio con Lamas la dejó fuera del proyecto. Es que el actor la engañó con la modelo de Playboy Shauna Sand -con la que se terminó casando y teniendo hijos-, y el escándalo desembarcó en el set. Inmediatamente, Kinmont fue sustituida por otra intérprete, la novata Sandra Dee Robinson.

El fin del éxito

Renegado finalizó tras cinco temporadas

A pesar de que parecía no tener fecha de vencimiento, el paso de Renegado a la cadena USA Network, donde su creador ya emitía Silk Stalkings, fue su propia tumba. Tras una temporada al aire, el programa fue finalmente cancelado. En esta última entrega, Reno finalmente pudo demostrar su inocencia y desenmascarar al malvado Dutch.

Como suele ocurrir con este tipo de producciones tan exitosas, el final de la serie también marcó el final del camino ascendente de sus protagonistas . Y si bien todos siguieron trabajando, nunca más lograron alcanzar la popularidad que Renegado les dio. Mientras que Branscombe Richmond deambuló por varias producciones cinematográficas de renombre como Al límite o El Rey Escorpión, además de convertirse en doble de acción, Cannell siguió actuando, escribiendo y dirigiendo otros proyectos hasta morir, en 2010, a causa de un cáncer.

En el caso de Lamas, no volvió a disfrutar del mismo reconocimiento dentro de la industria. Su figura dejó de estar rápidamente dentro de las más cotizadas del ambiente y se tuvo que conformar con producciones de bajo presupuesto y algunos comerciales para seguir vigente. En 2010, el artista se instaló en la Argentina para participar del “Bailando por un sueño”, reality que abandonó tras su mediática pelea con Graciela Alfano .

Casado en cinco oportunidades, su vida personal no corrió mejor suerte. Las adicciones, las infidelidades, los problemas con la justicia y la bancarrota lo golpearon fuerte hasta que decidió reinventarse y buscar una nueva salida laboral como piloto de helicópteros; afición que sigue realizando hasta el día de hoy . “Si hace 20 años me decían que no iba a actuar y que iba a pilotar helicópteros comerciales, te habría dicho que estaban locos. Pero la vida da sorprendentes giros, aparecen oportunidades y tienes que abrirte camino de alguna manera y seguir creciendo como persona y alimentar a tus hijos”, comentó en una reciente entrevista con Oprah Winfrey.

A pesar de aparecer en pantalla esporádicamente o solo ser noticia por su vida amorosa (se está por casar por sexta vez), Lorenzo Lamas sigue y seguirá en la memoria de muchos como ese motoquero rudo, justiciero e invencible que durante años marcó a toda una generación a bordo de su Harley Davidson.