Hernán Drago contó que le ofrecieron plata para un spot político

Este sábado, Juana Viale cenó con el periodista y conductor de TN Diego Sehinkman, la abogada Florencia Arietto, la Dra. Stella Cuevas (especialista en otorrinolaringología) y el modelo Hernán Drago. En una noche candente, los invitados debatieron sobre la actualidad del país y tocaron algunos temas controversiales.

A días de las PASO, el tema de los famosos que han decidido involucrarse en política fue uno de los temas y el pie para que Hernán Drago confiese que le propusieron sumarse a la campaña de un partido político por una alta suma de dinero. ´Tras contar que rechazó la oferta, el modelo explicó los motivos de su decisión.

“¿Es verdad que te ofrecieron un millón y medio de pesos para ejercer la política?”, preguntó Juana Viale casi sin filtro. “En dinero, sí, pero por un spot político de 15 segundos, para linkearme a tal partido”, reveló, sin detallar de qué fuerza política se trataba.

Tras advertir que hay cosas que para él tienen valor, “no precio”, el conductor reflexionó: “Pero bueno, yo entiendo, porque es parte del sistema. Por eso yo acá también soy tan vehemente, y pueden estar de acuerdo o no del otro lado de cámara, yo trato, desde un lugar sano, de no involucrarme, porque cuando me involucro, es ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando yo veo, siento. Entonces me voy a un lugar más sano. Los que están obligados, porque no pueden dormir tranquilos, porque ven y saben que pueden hacer algo por cambiarlo, se involucran y sienten”.

Respecto a la exorbitante suma de dinero que le ofrecieron para realizar el spot, el modelo confesó que en realidad el monto le entró por un oído y le salió por el otro “porque, si te ponés a investigar, ¿de dónde salió ese palo y medio?”. “¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, en qué momento se creyeron que yo…? y entiendo que les funciona porque mucha gente habrán comprado con esos intereses, votos de otro, habrán dicho agarra a este pibe que la gente lo quiere…”, indicó enfurecido.

“No te voy a preguntar quién fue, pero, ¿fue alguien vigente hoy en día?”, disparó la conductora de la mesa. “No, no, no fue alguien vigente. Tampoco es alguien súper conocido ni nada. Digamos, por supuesto la propuesta no vino tampoco de alguien, es un llamado de parte de, de parte de, sí me interesaría hacer un spot político para tal. Por supuesto que duró 30 segundos la llamada”, aclaró Drago.

