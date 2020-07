Hernán Drago: "Sacarle una sonrisa a alguien vale más que ser tendencia en Twitter" Crédito: Instagram

Lleva casi 30 años en el medio, pero en las últimas semanas, su nombre se ha vuelto sistemáticamente en trending topic en Twitter . Todos hablan de Hernán Drago , el hombre que comenzó su carrera como modelo y, gracias a su soltura y carisma, supo abrirse camino como conductor, actor y hasta se animó a cantar y bailar en algunos realities televisivos. Sin embargo, sus recurrentes participaciones en Bienvenidos a bordo revelaron otra faceta suya , una desconocida hasta el momento, que lo convirtió en el favorito del público.

Elegido por los diseñadores más importantes, este galán que se define como "un hombre sencillo y amante de la naturaleza" charló en exclusiva con LA NACION sobre cómo está viviendo este momento de tanta exposición, al tiempo que habló sobre su vuelta como panelista de Pampita Online y adelantó su nuevo proyecto junto a Christian Sancho y Rodrigo Guirao Díaz.

-A partir de tu participación en Bienvenidos a Bordo , sos tendencia en Twitter todas las noches. ¿Imaginabas que ibas a tener tanta repercusión?

-Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Uno cuando va a ese tipo de programas trata de ser funcional y hacer su mejor papel. Hace rato que participo en los programas de Guido Kaczka y me encontré con la generosidad de él, con un ida y vuelta y un mano a mano que a mí me divierte mucho. Y si uno se divierte, entiendo que en la casa pasa lo mismo. Me sorprende la cantidad de mensajes por todos lados. Particularmente, no chequeaba Twitter desde hace uno o dos años hasta que algunos colegas y productores me dijeron que estaba siendo tendencia. Me sorprende la buena onda de la gente y, sobre todo, me deja tranquilo que se entendió lo que quise transmitir.

-¿Qué buscas transmitir?

-Primero, diversión en este contexto de pandemia que tanto se necesita. Hay gente que la está pasando muy mal. Me alegra cuando recibo mensajes diciendo que les saqué una sonrisa, ahí me duermo tranquilo sabiendo que cumplí el objetivo.

-Te conocemos en el rol de modelo, conductor, actor pero no conocíamos esta faceta tuya más ligada a lo humorístico...

-Yo soy muy extrovertido y donde puedo trato de mostrar mi costado humorístico, que lo tengo muy a flor de piel. Claro que no soy humorista pero le pongo ganas. Soy un tipo que vive y disfruta de la vida siempre.

-¿Cómo surgió ese ida y vuelta tan divertido con Guido?

-Con Guido no somos amigos fuera del aire pero tenemos muy buena onda. Desde siempre me gustó su humor, lo admiro como profesional y creo que encontramos un lugar de juego cómodo, un mano a mano muy espontáneo que nos divierte. Surgió de la nada, creo que se dio porque manejamos un humor muy parecido y ahí se abrió el juego. Automáticamente y sin buscarlo, entramos en esta especie de chicaneo que resulta una herramienta muy efectiva, se mire por donde se mire. Yo me río, me tiento al aire y a él le pasa lo mismo.

-¿Te divierten los mensajes que te dejan en Twitter?

-Los tomo con pinzas, en realidad toda la vida los tomé con pinzas. Por suerte, la mayoría son elogios. Cada vez que estuve frente a un micrófono o una cámara lo hice con respeto, siempre me tomé todo de manera seria y respetuosa y la gente siempre me devolvió eso. Nunca me metí en quilombos y eso la gente lo valora. También, hay otro tipo de gente que por ahí entra de vez en cuando y deja un mensaje raro o con mala energía, y eso a mí me entra por un oído y me sale por el otro. Como tampoco creo cuando me dicen que soy un genio. Yo soy uno más, pero evidentemente les gusta mi personalidad y eso lo disfruto y me hace bien. Hoy, por ejemplo, recibí un mensaje en Instagram de alguien que decía que anoche fui su socio televisivo y le había hecho ganar unos premios. Y eso me emociona, me emociona saber que puedo ayudar o sacarle una sonrisa a alguien, sobre todo en estas épocas. Ese mensaje para mi vale mucho más que ser tendencia en Twitter.

-Este jueves volvés a Pampita Online , ¿qué expectativas tenés para este año?

-Voy a estar un par de veces por semana, en principio los lunes y los jueves. Las expectativas son las de siempre: ser funcional al show pero sin dejar de pasarla bien. Es un programa con mucha actualidad, así que me gusta llegar informado y preparado. Yo no soy periodista pero a veces me toca comunicar noticias entonces lo hago con mucho respeto. Además, quiero seguir aprendiendo de la tele. La conducción, ser panelista es algo que me divierte. Pampita en ese sentido maneja muy bien los tiempos, las entrevistas, los PNT y yo trato de observar lo más que puedo y aprender cómo se mueven las cámaras, los productores y los directores.

-Este es un año bastante atípico para todos pero, así y todo, se vienen nuevos proyectos para vos... ¿Qué nos podes adelantar?

-Tengo dos muy grandes que me llenan de orgullo. Ambos son el resultado de mucho esfuerzo y de un trabajo de muchos años. Quizá la gente me conoció ahora por estar en el programa de Guido pero yo trabajo desde hace casi 30 años en el rubro de la moda y la comunicación. La cuarentena me regaló un poco de tiempo para dedicarme y poder hacerlos realidad. Por un lado, estoy a punto de lanzar mi propia fragancia, una esencia que refleja mi personalidad, lo que soy y cómo el público me ve. De hecho, fueron mis seguidores quienes eligieron su nombre en un vivo de Instagram. Ya cree una cuenta especial para ella @hernandrago.fragancia y si Dios quiere, en uno o dos meses va a estar en todas las perfumerías del país.

-Hace unos días vimos en redes una foto tuya junto a Christian Sancho y Rodrigo Guirao Díaz, ¿tiene que ver con el segundo proyecto?

-Sí, es un placer poder trabajar con ellos. Juntos creamos MTC (Mens Trending Channel) , un canal online donde cualquier hombre del planeta podrá encontrar todo lo que necesita desde salidas, autos, música, moda, deportes, tendencias, alimentación y entretenimiento. Cada uno tendrá su sección de entrevistas con figuras nacionales e internacionales. La idea es lanzarlo en 20 o 30 días, para agosto ya va a estar al aire.

-O sea que no tuviste tiempo de aburrirte durante esta cuarentena.

-Me tuve que organizar porque en un momento colapsé entre las redes, las entrevistas, los pedidos de saluditos, estos proyectos... Me cuesta mucho decir que no. Ahora estoy con un poco más de aire. De todas maneras, estoy saliendo solo para hacer las compras y para ir a algún programa de televisión. A muchos les estoy diciendo que no para no exponerme. Y después hago la misma vida que todos: cocino, veo películas con mis hijos, hago ejercicio.

-Sabemos que te separaste de la mamá de tus hijos después de 19 años de relación...¿Tenés ganas de volver a enamorarte?

-Hoy te diría que no pero eso es algo que no se maneja. Me gusta estar acompañado y en pareja pero hoy preferiría que no aparezca esa mujer. Obvio que si aparece apostaré lo que tenga que apostar, pero hoy preferiría estar un tiempito más soltero.