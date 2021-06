Horacio Cabak desmiente los dichos de Gustavo Sofovich

Tras las declaraciones de Gustavo Sofovich, Horacio Cabak utilizó sus redes sociales para dar su versión sobre su salida de Polémica en el bar.

“Adiós, Polémica en el bar. Gracias por todo”. El tuit de Horacio Cabak, publicado este jueves al mediodía, sorprendió a propios y extraños al leerlo ya que no estaba en los planes que el animador deje su lugar en el histórico programa que actualmente emite América.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

A raíz de esa publicación, Gustavo Sofovich se refirió a la salida de Cabak del ciclo.

“La desvinculación de Horacio es de común acuerdo, como cabeza de la producción, me hago cargo”, dijo Sofovich a LA NACION esta tarde. “En los 58 años del programa, cada uno que ocupó una silla dijo e hizo lo que quiso. Es muy difícil hoy no poder tocar un tema. Él se siente incómodo, pero nosotros nos sentíamos incómodos sin poder hacerlo. Hoy la relación no daba para seguir, pero las puertas siempre están abiertas”, concluyó Gustavo Sofovich en declaraciones a este medio.

Pero al parecer Cabak no coincide con los dichos del productor y por esa razón minutos antes de las 19, horario del comienzo del programa que conduce Mariano Iúdica “se atajó” de las posibles declaraciones de sus excompañeros en otro posteo: “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple”.

No Renuncié.

No fue de común acuerdo.

No hubo conversaciones.

NO hubo respeto.

No hay códigos

Simple.

💪 — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

Según pudo saber LA NACION, fuentes cercanas al canal y a la productora Kuarzo señalaron que Horacio Cabak renunció hace 15 días, tras el malestar general por su visita a PH–Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe. En esa ocasión, la producción y sus compañeros de Polémica... sintieron que habló más de sus cosas personales allí que en el ciclo de América.

Sin embargo, la renuncia no fue aceptada y le pidieron firmar un contrato, documento que hoy a la mañana sin motivos fue rescindido, algo que sorprendió por igual a Cabak y a las autoridades del canal.

Desde el lunes 17 de mayo, la presencia del exmodelo en Polémica en el bar se tornó incómoda. Cabak se excusó al aire, pero las cosas no quedaron en orden y el malestar se lo hicieron saber todos, comenzando por Mariano Iúdica, claramente confundido con la decisión de Cabak de visitar otros programas para referirse al sonado tema personal del que se excusaba de hablar en el espacio que lo tenía contratado.

Mientras tanto, ya fuera de Polémica en el bar, Cabak continúa al frente de Ciudadano Común, el magazine informativo que conduce a diario de 10 a 12 en Delta FM 90.3; La Jaula de la Moda, el ciclo que lidera en Magazine y, por último, desde el domingo de la semana próxima volverá a conducir Dicen, pero qué dicen, en FM Milenium 106.7 FM.