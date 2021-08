Hot Ones, el programa de YouTube que hace llorar a los famosos de Hollywood

Hot Ones, un programa que se emite semanalmente por YouTube, lleva 15 temporadas compitiendo con los talk shows de las grandes ligas. A pesar de que su presentador no es un hijo ilustre de David Letterman -leyenda de los programas nocturnos de Estados Unidos- su último invitado fue Matt Damon y el episodio más visto tiene 93 millones de reproducciones. ¿Cuál es el secreto detrás del éxito? La salsa picante.

Es sabido que Estados Unidos ama a sus celebridades, sobre todo cuando están fuera de la alfombra roja y se los puede ver viviendo momentos en los que pueden identificarse con ellas. Por eso Chris Schonberger, director del canal de YouTube First We Feast, pensó que sería una gran idea que durante una entrevista -bien preparada y con preguntas complejas-, los actores, actrices, músicos y chefs comieran 10 alitas de pollo cuyo picante, producto de las salsas, fuese en aumento hasta alcanzar los 2.000.000 en la escala Scoville, que equivale al picor del cuarto chile más agresivo del mundo.

El último ingrediente para la receta del éxito era el presentador. Schonberger le propuso a Sean Evans, un hombre blanco, calvo, de entonces 30 años, hacerse cargo del programa. Evans, nominado este año a mejor presentador en los Daytime Emmy -galardón para las producciones diurnas- ha funcionado a la perfección gracias a que logra permanecer imperturbable mientras come las mismas alitas picantes que sus invitados. El hombre los presiona con una exquisita calidez para que respondan cuando estos lloran, escupen, maldicen, y hasta succionan leche por las fosas nasales con tal de calmar la picazón.

Suena bastante absurdo, y un poco lo es, pero la conversación es interesante y la humanidad y espontaneidad que logra el encuentro, aún más. Unos 200 famosos han aceptado el desafío, dejando momentos únicos en la cultura popular.

El famoso y temperamental cocinero Gordon Ramsay, que tiene en su haber 16 estrellas Michelin, fue uno de los invitados. El chef argumentó que sus hijos lo convencieron para participar y comenzó, fiel a su oficio, criticando la calidad de las alitas, mientras narraba anécdotas de Pesadilla en la Cocina o Master Chef. El hombre, que logró su fama en televisión destrozando con malos modos las cocinas de medio Reino Unido, acabó suplicando ir al baño -cosa que hizo- y confesando que no lloraba tanto desde el funeral del crítico gastronómico Adrian Anthony Gill, demostrando por fin su vulnerabilidad.

Con los actores y actrices ocurre algo peculiar: Evans se enfrenta a personas que por trabajo desafían constantemente su voluntad, profesionales disciplinados que aprenden a bailar ballet en seis meses o pierden o ganan kilos para conseguir un papel. La mayoría son, además, extremadamente competitivos. Los intérpretes suelen llegar al programa con aires de superioridad y no contemplan la rendición: hay un listado del “pasillo de la vergüenza” para quienes desisten de comer las 10 alitas, donde la gran mayoría son hombres. El actor Shia LaBeouf, el chico malo de Hollywood, desafió a Evans a ponerle aún más salsa picante a las alitas para demostrar algo, pero acabó tiritando, llorando, y reconociendo que Hot Ones “es un programa de verdad” y no usan “salsa de tomate para engañar a la gente”.

El éxito del programa, que actualmente no necesita de anunciantes gracias a la venta de las salsas picantes que elaboran, alcanzó un hito este año en la industria del entretenimiento. Saturday Night Live, una institución de la comedia en Estados Unidos, realizó un sketch parodiando a Hot Ones. El comediante Mikey Day interpretó a Evans y Maya Rudolph a Beyoncé, en un segmento en donde la diva de la música sucumbía, completamente sudada, al picor de las alitas y pasaba de las preguntas. Muchos de los entrevistados hacen lo propio alegando que ya no se pueden concentrar en nada más que no sea aliviar el picor. Cuando esto sucede, la producción les ofrece leche, arroz, cerveza, o lo que haga falta. Nada parece funcionar realmente.

Hot Ones ha llegado a tal punto que tiene una versión en televisión, se transformó en un programa de concursos, y se asoció con Reebok para crear una línea especial de zapatillas. Es algo como el sueño americano de los youtubers, aunque estos han continuado su senda independiente en la plataforma. Comenzó como un espacio de cinco minutos y ahora hay invitados, como Justin Timberlake, que están media hora en directo. Sus dos mayores logros han sido demostrar que es posible competir de igual a igual con los gigantes de la industria, cuando tenés un producto de calidad, y que Charlize Theron es de otro planeta. Ni una lágrima derramó la galardonada actriz.

