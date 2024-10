Hugh Grant reveló los polémicos nombres de sus dos hijas menores: “Mi esposa y yo entramos en pánico”

“ Estoy inundado de niños y soy demasiado mayor para ellos ”, indicó hace un tiempo, en una entrevista. Y no es para menos. El tiempo libre de Hugh Grant está sujeto a las rutinas de sus cinco hijos, Tabitha Xiao, Felix Chang Hong, fruto de su relación con Tinglan Hong, y los tres menores que concibió junto a su actual esposa, Anna Eberstein.

De esos tres niños, hasta esta semana solo se conocía el nombre del mayor, John Mungo. En 2018, había dejado en claro que, a pesar de ser cansador, hacer reír a sus hijos era una de las actividades que más disfrutaba. “Creo que siempre es divertido ponerse los calzoncillos en la cabeza. Mi hija empezó a hacer lo mismo con los pañales. Además, cometí el error de mostrarle el culo a uno de mis hijos todo el tiempo. ‘¡Eh, mira esto!’. Luego él adquirió el hábito y enseñó a todos los niños del oeste de Londres a hacer lo mismo”, confiaba en aquel entonces.

“ Cualquier persona con niños pequeños probablemente estaría de acuerdo en que es al mismo tiempo el peor momento de su vida y el mejor ”, indicó. “En el día a día, cuando pisás otro juguete roto con resaca, es simplemente horrible. Pero cuando mirás las fotografías en tu celular, te das cuenta de que has sido extremadamente feliz. Esto es muy bonito”, agregó.

Lo cierto es que más allá de esos pequeños pantallazos de su vida en familia, el protagonista de Cuatro bodas y un funeral suele ser muy cuidadoso a la hora de hablar sobre su vida privada. Tanto, que recién esta semana reveló cuáles son los nombres de sus hijas menores, de 8 y 5 años. El martes, el actor de 64 años participó como invitado del programa Jimmy Kimmel Live. Allí, el conductor le preguntó: “Es un pequeño detalle. No sé cómo se me pasó por alto la última vez. Pero Mungo es uno de tus segundos nombres, ¿no?”. Su respuesta, entre risas, fue afirmativa: “En realidad, se trata de Hugh John Mungo. No sé cómo sucedió. Tuve padres muy crueles ”.

Su respuesta llevó a Kimmel a consultarle si había decidido que sus hijos heredaran ese curioso nombre, y fue entonces cuando Grant decidió romper el misterio. En principio, explicó que uno de ellos sí lleva aquel nombre, pero enseguida reveló que su hija de 8 años lleva otro nombre inusual. “Peor aún. Tengo una hija a la que le puse un nombre… El día que le pusimos ese nombre, mi esposa y yo entramos en pánico y pensamos que sería bueno para ella, cuando fuera mayor, poder decir en los bares que su segundo nombre era Danger [Peligro] ”, rememoró. Y explicó: “Así que su nombre es Lulu ‘Peligro’ Grant”.

Más adelante, el actor británico comentó que, aunque no es fanático de Halloween, sus dos hijas pequeñas están obsesionadas con la tradición estadounidense. Y fue allí cuando reveló el nombre completo de la más pequeña de la familia. “A Lulu Danger Grant y a su hermana Blue Grant les encanta. Le pusimos Blue porque, como mi esposa y yo nos acobardamos, le preguntamos a John Mungo cuando ella estaba de camino”.

“Le dijimos: ‘Viene un nuevo bebé, ¿cómo deberíamos llamarlo?’ Y él dijo: ‘Kevin’, porque ese era su Minion favorito”, contó el protagonista de Un lugar llamado Notting Hill, haciendo referencia a los simpáticos personajes de la película Mi villano favorito. “Y pensamos en llamarla Kevin, pero luego dijimos: ‘Será mejor que pienses en otra cosa’. Así que dijo Blue, porque el azul era su color favorito”.

LA NACION

