Humberto Tortonese tiene la habilidad de hacer reír y también de reírse de sí mismo. “La tragedia la transformo en humor”, confesó en su debut en PH, podemos hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce los sábados en el prime time de Telefé. Y en tono de comedia, relató uno de los episodios más trágicos de su vida: la muerte de su mamá en el baño de su casa cuando tenía siete años.

El relato de Tortonese comenzó con la explicación de que el calefón, en la casa en la que creció, estaba en el baño. Además, repasó que la ventana nunca se abría y que la puerta, si la cerraban, quedaba trabada. “Cuento la marca por lo que viene después. Longvie, que es larga vida”, aclaró y largó la primera risa. “Bueno, nosotros éramos muy chicos y mi madre muere en el baño. A nosotros nos despertaron y nos sacaron”, siguió con el relato. “Yo estaba en la casa. Pero cuando la sacaron yo no la vi”, aclaró.

Luego de contar que él tenía siete años en ese momento, su hermano ocho y su hermana casi 15, Humberto dijo que cree que quien halló a su madre sin vida fue su hermana. “Por eso los ataquecitos después”, reflexionó, y recordó que en su casa se escuchaba “¡Hay que mandarla al psicólogo!”. “Pobre chica. Andreita la encontró muerta”, remató. De inmediato, incluyó a su hermano en la historia: contó que a él le pasó lo mismo que a su mamá: en una oportunidad lo sacaron desmayado y desnudo del baño. “Pero no muere”, aclaró. En ese momento, Andy interrumpió el relato: “Pero arreglen el calefón”, pidió. “Al calefón había que sacarlo y ponerlo en otro lado. En mi casa éramos un poquito dejados”, se atajó el invitado.

Lejos de cerrar la anécdota en ese momento, Tortonese contó que, años después, salió con uno de los dueños de Longvie. “Y me dice ´Longvie es larga vida´. ´Es larga vida pero mi mamá murió´, le dije”, reveló entre risas. Luego, habló de las consecuencias que le dejó para el resto de su vida aquel traumático episodio. “Ahí, nunca más nos permitieron cerrar la puerta del baño. Y es el día de hoy que yo hago todo con la puerta abierta”, aseguró.

Incrédulo del relato, o de la forma de Tortonese de contarlo, Andy se acercó al comediante y le preguntó: “¿Es de verdad esto?”. “¿Querés que te abrace?”, le respondió rápido el actor. “Sí. Es verdad. Yo nunca más cerré la puerta del baño”, confesó, aunque aclaró que sí lo hace en el toilette cuando en su casa hay invitados.

Cuando Andy le preguntó en qué punto le marcó la trágica muerte de su madre en su vida, si le quedó algún trauma, Tortonese se puso serio. “Sí. Y menos mal que las cosas se manejaron medio así. Porque cuando muere mamá, me acuerdo que mi tío le dijo a mi papá ´no le digas que se murió. Decile que se fue de viaje´. Y papá dijo ´no, yo les voy a decir´. Y nos llevó a despedirnos. Éramos chiquitos”, recordó. “Eso, más lo del baño y esas cosas, decís, por algún lado lo tenés que sacar. Todo tiene que ver con lo que hago hoy”, completó.

Una infancia sin madre

En una nota con LA NACION, Tortonese contó cómo fue crecer sin la presencia de su mamá. “Papá llevó muy bien la situación. Como era odontólogo, decidió mudar uno de sus consultorios a nuestra casa, para tenernos más cerca y tener cierto control, aunque, de todos modos, nos independizamos muy rápido”, recordó. Luego, rescató la importancia de su padre en el desarrollo de su vocación artística. “Él hubiera querido ser locutor, pero lo obligaron a ser profesional. Esa frustración creo que lo marcó, por eso nos educó de manera muy libre, con una opinión muy propia”, repasó.

En esa misma entrevista, también destacó el rol de su padre y cómo se manejaba, incluso, con su sexualidad. “Cuando alguien hacía un comentario al respecto, era un problema del otro, porque, dada mi educación, yo no tenía ningún rollo con el tema. Es más, sentía que el otro sufría por mi sexualidad, pero yo no sufría para nada”, repasó, y explicó que en el teatro encontró un espacio para curar sus heridas. “En el teatro ponés el cuerpo y el alma, un día te sale bien y al siguiente mal, pero, además, como me dijo el otro día Eusebio Poncela ‘el teatro es sanador’. Es conectarse con los propios miedos”, cerró.

