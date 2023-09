escuchar

Una semana después de que cuatro mujeres lo acusaran de violación, abuso sexual y maltrato emocional, Russell Brand apareció públicamente y dio sus primeras declaraciones. El actor se quejó de haber soportado una “semana excepcional y angustiante”.

En un video publicado el viernes en sus redes sociales, el británico le agradeció a sus seguidores por “cuestionar la información que se les presentó” recientemente . Sin embargo, el actor no aclaró a que tipo de “información” se refería, dejando su discurso libre a la interpretación.

Brand también se quejó de la censura, ya que YouTube le quitó la posibilidad de generar dinero desde su cuenta debido a las acusaciones que surgieron en los últimos días. “A estas alturas, probablemente sepan que el gobierno británico ha pedido a las grandes plataformas tecnológicas que censuren nuestro contenido digital. Algunas plataformas online han accedido a esa petición”, comenzó diciendo, antes de explicar que fue la Ley de Seguridad Online la que censuró contenidos en la red.

“Lo que no me imagino es que hayan escuchado hablar de la iniciativa llamada ‘noticias de confianza’”, continuó, criticando que se use la palabra “confiar” para describir algo como una noticia. “La iniciativa de ‘noticias de confianza’ es una colaboración entre las grandes empresas tecnológicas y las organizaciones de medios heredadas para apuntar, patrullar, ahogar y cerrar las organizaciones de medios independientes”, comentó.

Nuevas vías de contacto

A continuación, como parte de su crítica a la censura de YouTube, le pidió a sus fans que lo sigan en Rumble y que vean allí su programa, ya que es en una plataforma que fomentara la libertad de expresión.

Si bien en esta oportunidad no se refirió explícitamente a las acusaciones, antes de que el informe con las descripciones de las mujeres salieron a la luz, Brand negó los hechos. “En medio de esta letanía de ataques asombrosos, bastante barrocos, hay algunas acusaciones muy serias que refuto absolutamente”, dijo en un mensaje de video, antes de afirmar que todas las relaciones fueron “consentidas”.

Russell Brand en otros tiempos, durante la proyección de su film Arthur AFP

Sin embargo, desde que se publicó el informe, aparecieron en internet varios vídeos perturbadores en los que el actor habla de violaciones y de menores de edad. En un clip de 2007 de su programa de radio de la BBC, The Russell Brand Show, el cómico le decía a una joven que debía celebrar sus 16 años con temática sexual, porque estaba cumpliendo la edad legal de consentimiento en el Reino Unido. También le sugirió que lo hiciera en un baile enmascarado, porque era “erótico, pero de una forma reprimida y adecuada para una chica de 16 años.”

En otra entrevista de 2013, Brand dijo que “violó a alguien una vez” y “la mató después”. En la misma charla, que fue borrada de internet, también bromeó sobre los antiguos griegos, que tenían sexo con niños.

El informe

En los últimos días, se conoció que Brand fue acusado por cuatro mujeres de violación, maltrato emocional y agresiones sexuales, según un informe conjunto de The Sunday Times, The Times y Channel 4. Los testimonios dan cuenta de que los hechos tuvieron lugar entre 2006 y 2013.

Russell Brand estuvo casado con la cantante Katy Perry; la pareja se divorció en 2012 AP

Las cuatro presuntas víctimas, que prefirieron mantener el anonimato, describieron situaciones de maltrato y abuso. Una de ellas, según informa The Times, asegura que el actor la violó cuando él tenía 31 años y ella 16. Además, indica que mantuvieron una relación de tres meses, “emocionalmente abusiva y controladora”.

Otra de las mujeres acusa a Brand de haberla agredido sexualmente mientras trabajaban juntos en la ciudad de Los Ángeles y afirma que el actor la amenazó con emprender acciones legales contra ella si contaba lo ocurrido. Según señala The Times, solo cuatro mujeres se animaron a describir las situaciones que atravesaron junto con el actor, pero los periodistas que llevaron a cabo la investigación llevan años entrevistando “a cientos de fuentes que conocieron o trabajaron con Brand”, y algunas de ellas también lo acusan de “abuso físico y emocional, acoso sexual e intimidación”.

