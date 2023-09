escuchar

Bruce Springsteen tiene, oficialmente, su propio feriado. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró este año durante el acto inaugural de los American Music Honors que cada 23 de septiembre, día del cumpleaños de ‘The Boss’, se celebrará su día en el estado que lo vio nacer.

“Hemos tenido 14 gobernadores en Nueva Jersey desde que Springsteen empezó a actuar”, afirmó Murphy en abril pasado.. “No puedo creer que haya tardado tanto en suceder esto”, agregó, haciendo referencia al cantante, que cumple este sábado 74 años .

“ Bruce Springsteen es uno de los músicos, y habitantes de Nueva Jersey, más reconocidos, icónicos e influyentes de todos los tiempos ”, expresó el gobernador en un comunicado. “Es importante que reconozcamos a Bruce por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo, desde darnos el regalo de su música hasta prestar su tiempo a las causas cercanas a su corazón”, añadió.

Mientras su propio estado recién comienza a festejarlo, los fans del rockero a lo largo y ancho de todo el mundo llevan años celebrando la fecha. Cada 23 de septiembre, las redes sociales se llenan de saludos hacia el músico, réplicas de sus videoclips y fotos con mensajes de afecto.

De jubilarse, ni hablar

A lo largo de sus décadas de carrera, Springsteen ha girado por todo el mundo, ganado innumerables premios e incluso se ha asegurado no una, sino dos residencias en Broadway, Nueva York. El ganador de 20 premios Grammy declaró al popular conductor de radio Howard Stern, en 2022, que no tiene planes de apartarse de su vida como artista.

“ No puedo imaginarme la idea de retirarme, ¿sabés? ”, dijo hace un año. “Quiero decir, si llegara a un punto en el que estuviera incapacitado o algo así, pero hasta entonces creo que... Quiero decir, mira a Johnny Cash, Pete Seeger”, continuó, reforzando que le cuesta pensar en dejar de compartir su música con la gente.

“Miro a esos tipos y digo: ‘Sí, no sé si siempre haré espectáculos de tres horas, pero tengo tantos tipos diferentes de canciones que puedo tocar’ ”, continuó. “El espectáculo de Broadway puedo hacerlo el resto de mi vida de una forma u otra, si quisiera. No me imagino la jubilación, no”, expresó determinante.

Músicos y poetas

Bruce Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 y creció en Freehold, Nueva Jersey. Tuvo su primera guitarra a los siete años, según cuenta en su autobiografía de 2016 “Born to Run”, y conoció el rock and roll gracias a las actuaciones de Elvis Presley y The Beatles en The Ed Sullivan Show, en los años 50 y 60.

De adolescente formó parte de un grupo llamado The Castiles, su primer proyecto serio en torno a la música. En 1972, Springsteen hizo una audición para Clive Davis en Columbia Records: “Le escuché y me quedé alucinado con su imaginería y su poesía. Ha sido, junto con Bob Dylan y Patti Smith, nuestro poeta laureado”, comentó el productor durante una charla con la revista People, al hablar de la sesión. Aunque ha tocado con numerosas bandas a lo largo de sus décadas de carrera, la E Street Band es la que más popularidad cosechó.

Bruce Springsteen, ayer y hoy

La música no solo le ha dado grandes satisfacciones profesionales y personales, sino también numerosos amigos. Muchos de los músicos con los que toca hasta hoy llevan décadas con él, como Steven Van Zandt y Max Weinberg.

Springsteen encontró el amor en Patti Scialfa, con quien comenzó a salir en 1991 y quien también integra su banda. La pareja tiene tres hijos: Evan James, nacido en 1990, Jessica Rae, nacida en 1991, y Samuel Ryan, nacido en 1994. En 2022 se convirtieron en abuelos cuando el menor de los tres le dio la bienvenida a su primer hijo.

Patti Scialfa y Bruce Springsteen en 2018, junto con su hija Jessica Rae Springsteen Walter McBride - WireImage

Hoy, el artista sigue tan vigente como siempre. En febrero de este año comenzó su nueva gira musical, la cual tuvo que posponer a comienzos de septiembre porque debía “ser tratado por síntomas de úlcera péptica”. No hubo más información acerca de su salud, solo la promesa vigente de volver a los escenarios apenas sus médicos se lo permitan.

