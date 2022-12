¡Igualita a mamá! Uma Thurman presentó a su hija menor, Luna, en público

escuchar

El estreno de una nueva obra de teatro en Broadway fue la excusa perfecta para que Uma Thurman presentara en público a su hija menor, Luna Thurman-Busson, de tan solo 10 años. La estrella desfiló junto a la pequeña por la alfombra roja y ambas sorprendieron con el gran parecido físico que tienen.

Para la ocasión, la actriz lució un blazer gris con hombreras por encima de un sweater de cuello alto y una pollera negra. Luna, en tanto, se mostró muy coquete con un poncho en color verde musgo y un vestido haciendo juego, look que completó con un clutch de Celine en color negro, que hacía juego con los zapatos.

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson, el nombre completo de la pequeña a la cual sus familiares y amigos llaman cariñosamente Luna, nació el 15 de julio de 2012 fruto del amor entre la estrella y el financiero Arpad Busson .

Luna Thurman-Busson y Uma Thurman caminaron juntas por primera vez en una alfombra roja Jason Mendez - Getty Images North America

En enero de 2017, Thurman y su expareja tuvieron un enfrentamiento legal por la custodia de la niña, que por aquel entonces tenía cuatro años. El multimillonario francés demandó a la actriz por tratar de bloquear las visitas nocturnas establecidas con su hija . En ese momento, Arpad aseguró haber intentado visitar por la noche a su pequeña desde que esta nació, pero que nunca tuvo una respuesta positiva por parte de la protagonista de Kill Bill. “No fue difícil, fue imposible, fue inútil constantemente”, dijo en aquel momento. “Pedí que Luna viniera a las Bahamas. Le pregunté en mayo, se entendía que la tendría en el verano”, explicó Busson, quien decidió emprender el proceso judicial en 2014.

Mientras que Busson deseaba la custodia compartida, así como la posibilidad de viajar con Luna a Londres y a las Bahamas, Thurman deseaba limitar el contacto entre ambos y restringir las visitas en lo posible a la ciudad de Nueva York, argumentando que su ex cancelaba las salidas a último momento o la dejaba al cuidado de otras personas en vez de pasar tiempo con la menor.

A lo largo del proceso judicial, las audiencias se convirtieron en el escenario de ataques cruzados, en donde en más de una oportunidad se intentó empañar la labor de Uma como madre, insinuando que la actriz tenía “problemas mentales” o que era alcohólica.

Luego de una larga disputa, el juez los instó a terminar con sus diferencias por el bien de la menor y le concedió la custodia principal a la actriz, otorgándole al padre su derecho a las visitas mensuales. “Es fantástico que por fin se haya terminado todo esto”, le comentó la artista al periódico New York Post a la salida de la Corte Suprema de Manhattan.

Además de Luna, Thurman es madre de Maya Ray, de 23 años, y Levon Roan, de 19, quienes nacieron de su relación con Ethan Hawke, con quien estuvo casada desde el año 1998 hasta el 2004.

“Cuando era más joven y me convertí en madre, no creía que pudiera hacer otra cosa más que estar con mis hijos, me sentía completamente abrumada”, le contó Thurman hace unos años a la revista Gotham. “Me sentía culpable y asustada por trabajar, culpable y asustada por no trabajar. Es muy abrumador tener un hijo para una persona joven, por eso es increíble poder tener otro bebé cuando eres mayor”, agregó haciendo referencia a sus primeros meses con Luna.

Una de las decisiones más difíciles de su vida

“Me dolió terriblemente, pero no me quejé. Había internalizado tanta vergüenza que sentí que merecía el dolor”, explicó Thurman en una columna de opinión en el diario The Washington Post, en donde habló a corazón abierto sobre un aborto que se realizó hace algunos años. La protagonista de Kill Bill decidió interrumpir un embarazo en su adolescencia tardía durante una estancia en Alemania, decisión que tomó junto a su familia. “Fue la decisión más dura de mi vida, algo que me causó angustia entonces y que me entristece aún ahora“, aseguró.

La actriz describió la “vergüenza” que experimentó en el momento en que tuvo que entregarse al procedimiento y agregó: “Hay mucho dolor en esta historia. Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora”. Thurman explicó que decidió contar su historia con la esperanza de que “algo de luz brille y llegue a las mujeres y niñas que puedan sentir vergüenza” en el caso de encontrarse en situaciones similares.

