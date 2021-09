Uma Thurman revela que tuvo un aborto en su adolescencia: “Es mi secreto más oscuro”

Uma Thurman decidió hacer pública una íntima experiencia personal que sufrió durante su adolescencia para condenar la controvertida ley implantada desde comienzos de este mes en Texas en relación con la prohibición del aborto. La actriz de 51 años reveló que ella misma se sometió a la interrupción de un embarazo en su juventud y calificó al episodio como su “secreto más oscuro”.

A través de un artículo publicado en The Washington Post, la intérprete contó que es la primera vez que se refiere a esto en público y lo hace, según dijo, en un intento por alejar “las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables sobre quienes esta ley tendrá un efecto inmediato”. La nueva legislación prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca, lo cual suele darse en el período de las primeras seis semanas de gestación.

Thurman dijo que observó el curso de la nueva ley con “gran tristeza” y “algo parecido al horror”. Tras ello, dio detalles sobre cómo se quedó embarazada accidentalmente en su adolescencia con un hombre mayor y señaló que, a pesar de querer quedarse con el bebé, finalmente eligió someterse a un aborto por varias razones, incluida la incapacidad de proporcionar un hogar estable a la criatura en esa etapa de su vida.

La protagonista de Kill Bill describió la “vergüenza” que experimentó en el momento en que tuvo que entregarse al procedimiento y agregó: “Hay mucho dolor en esta historia. Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora”. Y aclaró: “El aborto que tuve de adolescente fue la decisión más dura de mi vida. Me causó angustia entonces y me sigue entristeciendo incluso ahora, pero fue un episodio dentro una vida llena de alegría y amor que he experimentado”.

Thurman, que desde entonces se ha convertido en madre en tres ocasiones, explicó que decidió contar su historia con la esperanza de que “algo de luz brille y llegue a las mujeres y niñas que puedan sentir vergüenza” en el caso de encontrarse en situaciones similares.

La prohibición de Texas permite a los ciudadanos demandar a aquellas personas que faciliten la práctica del aborto. Sobre ello, la actriz opinó: “Es un escenario de crisis de derechos humanos para las mujeres estadounidenses”. Además consideró que esta ley es otra herramienta discriminatoria contra quienes están en situaciones de desventaja económica. “Las mujeres y los niños de familias adineradas pueden acceder a mejores opciones y corren poco riesgo”, agregó.

Asimismo, Thurman aseguró sentirse “consternada” porque la ley “enfrenta a los ciudadanos, creando nuevos ‘vigilantes’ que se aprovecharán de estas mujeres desfavorecidas negándoles la opción de no tener hijos para los cuales no están preparadas para cuidar o extinguiendo sus esperanzas en relación con futuras posibles familias que podrían elegir”.

Una ley que prohíbe la mayoría de los abortos

La ley de Texas entró en vigor el miércoles 1 de septiembre en ese estado de los Estados Unidos. Prohíbe la mayoría de los abortos y es la restricción de mayor alcance del derecho al aborto en ese país desde la histórica decisión del máximo tribunal en el caso de Roe contra Wade, con la cual se legalizó el procedimiento en todo el país en 1973.

La nueva normativa, promulgada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe interrumpir artificialmente los embarazos tan pronto se detecte el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre al mes y medio de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres se hayan percatado de que están embarazadas.

Tras la entrada en vigor de la ley, el presidente Joe Biden señaló que “viola flagrantemente el derecho constitucional establecido por el caso Roe contra Wade, que se ha mantenido como precedente durante casi medio siglo”. Dijo también que la ley otorga de forma “indignante” a los ciudadanos la facultad de “iniciar demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a realizarse un aborto”.

Las clínicas han dicho que la ley prohibiría el 85% de los procedimientos de interrupción del embarazo en Texas y obligaría a muchas clínicas a cerrar sus puertas. Planned Parenthood está entre los proveedores de abortos que ha dejado de agendar procedimientos más allá de las seis semanas posteriores a la concepción.