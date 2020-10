Imanol Arias se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a 27 años de cárcel y a pagar 10 millones de euros de multa Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 11:01

MADRID.-Imanol Arias sigue siendo uno de los actores españoles que tiene trabajo a pesar de la pandemia. Además de la serie Cuéntame cómo pasó, que continuará en el aire, hoy vuelve al teatro con El coronel no tiene quien le escriba, la obra de Gabriel García Márquez que tuvo que interrumpir a causa del confinamiento. Feliz por su regreso, tampoco ha eludido en las diferentes entrevistas que ha dado para promocionar la obra, hablar de los graves problemas que afronta frente a Hacienda. Conflictos que se dirimirán en un juicio por fraude fiscal que se celebrará en la Audiencia Nacional y está pendiente de celebración. Una demanda por la que se enfrenta a una petición de 27 años de cárcel y 10 millones de euros en concepto de multa.

"En mi carrera he tenido mucha suerte y algo de karma tendré que pagar. Ahora mismo la sensación que tengo es de que hay que esperar mucho. Esto es una larga espera. De lo que me pasa a mí no puedes hablar hasta que no sucede, porque no conviene, es confuso. Esto lo tomo como algo que me ha tocado y tengo que vivir", dijo en una entrevista a Europa Press.

Pero después en una entrevista en el programa El faro de la cadena SER matizó: "Lo del karma lo dije en otro sentido y fuera de grabación, me refería al karma de tener que hablar de esto continuamente durante seis años. Cada mes hay una retahíla de noticias sobre ese tema. Ese es el karma que tiene que pagar uno porque eres muy conocido. Me molesta y me provoca vergüenza este tipo de cosas porque estás como maniatado. Hasta que no ganas, no se puede hablar. No se debe hablar porque es muy complejo todo", dijo en referencia a una futura sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A pesar de la gravedad de los hechos que se le imputan y de la condena a la que podría enfrentarse, el actor se muestra aparentemente tranquilo y defiende su inocencia y la de la actriz Ana Duato, su compañera de reparto en la famosa serie de TVE. "Mi caso no es único -explica-. Hay un 85% de actores y actrices que han pasado por la televisión que tienen el mismo problema. Lo que ocurre que cuando llevas 20 años, el problema es cinco y cuando llevas tres, el problema es 0,5", continúa contando sobre las elevadas cantidades que se le reclaman. Y añade: "Pero el problema es el mismo. Seguramente algún día alguien recordará esto y dirá '¡qué curioso, mira lo que pasó!"

A pesar de la situación en la que se encuentra no tiene problema en mostrarse crítico hacia la ausencia de apoyo gubernamental para el sector cultural en la crisis provocada por la covid-19. "Eso [el apoyo] ya es desde hace mucho tiempo algo que no se espera. La profesión no tiene quien le escriba desde allí, no llegan cartas desde el Ministerio", bromeó durante su entrevista con Europa Press haciendo un paralelismo con el título de la obra de teatro que protagoniza.

La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso. Llevo 20 años en Cuéntame y eso me ha apartado de otros proyectos artísticos. Tengo un vacío artístico de dos décadas Imanol Arias

En la misma entrevista con la SER, el actor también habló de su relación con la serie de televisión que le ha hecho famoso en los 20 últimos años: "Cuéntame es un trabajo hermoso que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo que estoy deseando que, de una forma natural y con gran éxito, me libere. No sufro allí, pero simplemente es una sensación de decir....", y dejó un silencio acompañado de una respiración profunda. Imanol Arias llegó a decir: "La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso. Llevo 20 años en Cuéntame y eso me ha apartado de otros proyectos artísticos, tengo un vacío artístico de veinte años. Me lo dio todo, el éxito y el dinero, pero también me trajo mucha controversia, no supe gestionar lo que gané y me puede llevar a un conflicto", explicó.

Imanol Arias y su compañera en el elenco de la serie se enfrentarán en el juicio del caso Nummaria -la trama diseñada en torno a este despacho de abogados para supuestamente ocultar las operaciones económicas de sus clientes a Hacienda- a las elevadas peticiones de penas del ministerio público. La Fiscalía ha solicitado un total de 32 años de cárcel para la actriz por siete delitos contra Hacienda y 27 años para su compañero de rodaje por otros seis delitos similares, según consta en el escrito de acusación enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Según este documento, el máximo responsable del estudio jurídico, Fernando Peña, diseñó para los dos sendas "estructuras societarias" que utilizaron para "ocultar" al fisco parte de sus rentas: "Principalmente, procedentes de su actividad personal por su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó". La Fiscalía mantiene que los dos intérpretes cedían sus derechos de imagen a estas compañías, que se encargaban de firmar contratos con terceros y facturar los servicios realizados por los actores. "Seguidamente, fijaban una retribución [para los intérpretes] por un importe muy inferior a lo facturado, en forma de renta vitalicia", apostilla el ministerio público, que añade que Arias, por ejemplo, empleó también esa diferencia para sufragar "sus gastos personales y familiares y para hacer inversiones".

El llamado caso Nummaria involucra también a la compañera de elenco de Imanol Arias, Ana Duato, para la que la fiscalía pidió 32 años de prisión, acusada de defraudar al fisco español a través de los mismos abogados Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

"El único sentido de esta estructura era intentar transformar una renta de actividad profesional en una renta vitalicia, pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas", consta en el escrito de acusación. Según la Fiscalía, Arias defraudó 2,7 millones de euros. Y Duato, 1,9 millones. El ministerio público pide, además, otros 18 años y seis meses de cárcel para el marido de la actriz, que es productor de Cuéntame cómo pasó, Miguel Ángel Bernardeau, por su implicación en el entramado; y un total de 298 años y 9 meses para Peña por 63 delitos contra la Hacienda, dos de insolvencia y otros tres de falsedad documental, estafa procesal y pertenencia a organización criminal.

La Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, también reclama para ambos actores 28 años de cárcel por los delitos fiscales cometidos entre 2009 y 2015, según su escrito de acusación. Al igual que la Fiscalía, los servicios jurídicos del Estado entienden que se contrató los servicios del despacho Nummaria "con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de las rentas obtenidas por sí mismo y la erosión de bases imposibles". La acusación recuerda, pese a ello, que Arias ya reintegró un total de 2,4 millones y Duato, 900.000 euros. Las defensas aún no han hecho públicos sus respectivos escritos.

Conforme a los criterios de Más información